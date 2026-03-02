Emirates возобновляет ограниченное количество рейсов со 2 марта
Киев • УНН
Авиакомпания Emirates с вечера 2 марта возобновит выполнение ограниченного количества рейсов, приоритет будет отдаваться пассажирам с ранее оформленными бронированиями. Перевозчик призывает пассажиров не приезжать в аэропорт без отдельного уведомления.
Авиакомпания Emirates сообщила, что с вечера 2 марта начнет выполнение ограниченного количества рейсов. Об этом говорится в заявлении перевозчика, передает УНН.
Детали
В компании отметили, что в приоритете будут пассажиры с ранее оформленными бронированиями. Также Emirates будет напрямую контактировать с теми клиентами, которых перебронировали на эти ограниченные рейсы.
В то же время перевозчик призвал пассажиров не ехать в аэропорт без отдельного уведомления от компании.
Все остальные рейсы остаются приостановленными до дальнейшего уведомления
Напомним
Объединенные Арабские Эмираты покроют расходы на питание и проживание десятков тысяч путешественников, застрявших в стране из-за конфликта на Ближнем Востоке. Более 20 000 путешественников пострадали от отмены рейсов после закрытия аэропортов ОАЭ.