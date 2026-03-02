Emirates возобновляет ограниченное количество рейсов со 2 марта

$43.100.11
50.870.16
ukenru
15:00 • 2302 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
14:18 • 6534 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 10779 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 9044 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
13:33 • 11262 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 14167 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 24683 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 15974 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 39832 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 73021 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана2 марта, 07:24 • 32696 просмотра
НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии пострадал от предполагаемого удара дрона, НПЗ в Кувейте от обломков - СМИVideo2 марта, 07:29 • 12438 просмотра
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривенPhoto2 марта, 09:00 • 21049 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 18816 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 11269 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 11437 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 19017 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 24681 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 134872 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 140261 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Эмманюэль Макрон
Музыкант
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo15:14 • 688 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo13:09 • 8376 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 10464 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 73556 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 71113 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Airbus A380

Emirates возобновляет ограниченное количество рейсов со 2 марта

Киев • УНН

 • 548 просмотра

Авиакомпания Emirates с вечера 2 марта возобновит выполнение ограниченного количества рейсов, приоритет будет отдаваться пассажирам с ранее оформленными бронированиями. Перевозчик призывает пассажиров не приезжать в аэропорт без отдельного уведомления.

Emirates возобновляет ограниченное количество рейсов со 2 марта

Авиакомпания Emirates сообщила, что с вечера 2 марта начнет выполнение ограниченного количества рейсов. Об этом говорится в заявлении перевозчика, передает УНН.

Детали

В компании отметили, что в приоритете будут пассажиры с ранее оформленными бронированиями. Также Emirates будет напрямую контактировать с теми клиентами, которых перебронировали на эти ограниченные рейсы.

В то же время перевозчик призвал пассажиров не ехать в аэропорт без отдельного уведомления от компании.

Все остальные рейсы остаются приостановленными до дальнейшего уведомления 

– добавили в Emirates.

Напомним

Объединенные Арабские Эмираты покроют расходы на питание и проживание десятков тысяч путешественников, застрявших в стране из-за конфликта на Ближнем Востоке. Более 20 000 путешественников пострадали от отмены рейсов после закрытия аэропортов ОАЭ.

Александра Василенко

Новости Мира
Объединенные Арабские Эмираты