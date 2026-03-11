Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу престижного турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс
Київ • УНН
Еліна Світоліна перемогла Ешлін Крюгер з рахунком 6:4, 6:2 на турнірі в Індіан-Веллс. Наступною суперницею українки стане чешка Катерина Синякова.
Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує успішний виступ на турнірі в Каліфорнії, здобувши впевнену перемогу у третьому колі змагань. Українська тенісистка у двох сетах переграла американку Ешлін Крюгер. Про це пише УНН.
Деталі
Світоліна продемонструвала стабільну гру на власній подачі та високу реалізацію брейк-поінтів. Матч тривав трохи понад годину та завершився з рахунком 6:4, 6:2 на користь українки.
Шлях до чвертьфіналу та наступна суперниця
Перемога над представницею США дозволила Світоліній увійти до шістнадцятки найсильніших учасниць турніру.
В 1/8 фіналу на Еліну чекає зустріч із чеською тенісисткою Катериною Синяковою, яка раніше вибила з сітки одну з фавориток змагань. Для української спортсменки цей матч стане важливою перевіркою форми на шляху до вирішальних стадій турніру серії WTA 1000.
