Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу престижного турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує успішний виступ на турнірі в Каліфорнії, здобувши впевнену перемогу у третьому колі змагань. Українська тенісистка у двох сетах переграла американку Ешлін Крюгер. Про це пише УНН.

Деталі

Світоліна продемонструвала стабільну гру на власній подачі та високу реалізацію брейк-поінтів. Матч тривав трохи понад годину та завершився з рахунком 6:4, 6:2 на користь українки.

Шлях до чвертьфіналу та наступна суперниця

Перемога над представницею США дозволила Світоліній увійти до шістнадцятки найсильніших учасниць турніру.

В 1/8 фіналу на Еліну чекає зустріч із чеською тенісисткою Катериною Синяковою, яка раніше вибила з сітки одну з фавориток змагань. Для української спортсменки цей матч стане важливою перевіркою форми на шляху до вирішальних стадій турніру серії WTA 1000.

