Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 12620 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 39148 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 34989 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 25434 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 32138 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 30116 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 46396 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 55469 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 53541 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85576 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Публікації
Ексклюзиви
Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу престижного турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс

Київ • УНН

 • 922 перегляди

Еліна Світоліна перемогла Ешлін Крюгер з рахунком 6:4, 6:2 на турнірі в Індіан-Веллс. Наступною суперницею українки стане чешка Катерина Синякова.

Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу престижного турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує успішний виступ на турнірі в Каліфорнії, здобувши впевнену перемогу у третьому колі змагань. Українська тенісистка у двох сетах переграла американку Ешлін Крюгер. Про це пише УНН.

Деталі

Світоліна продемонструвала стабільну гру на власній подачі та високу реалізацію брейк-поінтів. Матч тривав трохи понад годину та завершився з рахунком 6:4, 6:2 на користь українки.

Шлях до чвертьфіналу та наступна суперниця

Перемога над представницею США дозволила Світоліній увійти до шістнадцятки найсильніших учасниць турніру.

В 1/8 фіналу на Еліну чекає зустріч із чеською тенісисткою Катериною Синяковою, яка раніше вибила з сітки одну з фавориток змагань. Для української спортсменки цей матч стане важливою перевіркою форми на шляху до вирішальних стадій турніру серії WTA 1000.

Українка Світоліна стала дев'ятою ракеткою світу09.02.26, 10:47 • 3511 переглядiв

Степан Гафтко

Спорт