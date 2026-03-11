Элина Свитолина вышла в 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает успешное выступление на турнире в Калифорнии, одержав уверенную победу в третьем круге соревнований. Украинская теннисистка в двух сетах переиграла американку Эшлин Крюгер. Об этом пишет УНН.

Детали

Свитолина продемонстрировала стабильную игру на собственной подаче и высокую реализацию брейк-пойнтов. Матч длился чуть более часа и завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу украинки.

Путь в четвертьфинал и следующая соперница

Победа над представительницей США позволила Свитолиной войти в шестнадцатку сильнейших участниц турнира.

В 1/8 финала Элину ждет встреча с чешской теннисисткой Катериной Синяковой, которая ранее выбила из сетки одну из фавориток соревнований. Для украинской спортсменки этот матч станет важной проверкой формы на пути к решающим стадиям турнира серии WTA 1000.

Украинка Свитолина стала девятой ракеткой мира