Элина Свитолина вышла в 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
Киев • УНН
Элина Свитолина победила Эшлин Крюгер со счетом 6:4, 6:2 на турнире в Индиан-Уэллсе. Следующей соперницей украинки станет чешка Катерина Синякова.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает успешное выступление на турнире в Калифорнии, одержав уверенную победу в третьем круге соревнований. Украинская теннисистка в двух сетах переиграла американку Эшлин Крюгер. Об этом пишет УНН.
Детали
Свитолина продемонстрировала стабильную игру на собственной подаче и высокую реализацию брейк-пойнтов. Матч длился чуть более часа и завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу украинки.
Путь в четвертьфинал и следующая соперница
Победа над представительницей США позволила Свитолиной войти в шестнадцатку сильнейших участниц турнира.
В 1/8 финала Элину ждет встреча с чешской теннисисткой Катериной Синяковой, которая ранее выбила из сетки одну из фавориток соревнований. Для украинской спортсменки этот матч станет важной проверкой формы на пути к решающим стадиям турнира серии WTA 1000.
