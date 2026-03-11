$43.900.1750.710.17
Эксклюзив
17:36 • 12103 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 36867 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 33540 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 24505 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 31251 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 29767 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 45689 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 54938 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 53451 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85525 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Нардеп Порошенко присваивала пожертвования на ВСУ? В сети разворачивается скандал10 марта, 13:24 • 13105 просмотра
Зеленский встретился с бригадным генералом "Редисом"10 марта, 14:25 • 4668 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 18802 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 10898 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 7044 просмотра
Элина Свитолина вышла в 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Элина Свитолина победила Эшлин Крюгер со счетом 6:4, 6:2 на турнире в Индиан-Уэллсе. Следующей соперницей украинки станет чешка Катерина Синякова.

Элина Свитолина вышла в 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает успешное выступление на турнире в Калифорнии, одержав уверенную победу в третьем круге соревнований. Украинская теннисистка в двух сетах переиграла американку Эшлин Крюгер. Об этом пишет УНН.

Детали

Свитолина продемонстрировала стабильную игру на собственной подаче и высокую реализацию брейк-пойнтов. Матч длился чуть более часа и завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу украинки.

Путь в четвертьфинал и следующая соперница

Победа над представительницей США позволила Свитолиной войти в шестнадцатку сильнейших участниц турнира.

В 1/8 финала Элину ждет встреча с чешской теннисисткой Катериной Синяковой, которая ранее выбила из сетки одну из фавориток соревнований. Для украинской спортсменки этот матч станет важной проверкой формы на пути к решающим стадиям турнира серии WTA 1000.

Украинка Свитолина стала девятой ракеткой мира09.02.26, 10:47 • 3511 просмотров

