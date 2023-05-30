Електроенергії достатньо, через негоду і ворожі обстріли є знеструмлення - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Виробленої електроенергії на 30 травня достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту не спостерігається, через негоду знеструмлено десятки населених пунктів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, через ворожі обстріли також є знеструмлення по областях, повідомили у Міненерго у Telegram, пише УНН.
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Як вказали у відомстві, уночі ворог завдав масованого удару БпЛА, зокрема по Київщині - влучань та пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано.
Водночас ворог продовжує тероризувати прифронтові та прикордонні території. Внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено 6 населених пунктів, без світла також залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях, повідомили у міністерстві.
Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Як повідомляється, є знеструмлення споживачів через негоду. У Запорізькій області з цієї причини без електропостачання 12 населених пунктів, у Дніпропетровській - 31.
За добу вдалося повернути світло для 23,8 тис. споживачів.
"Ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна та контрольована. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту в системі не спостерігається", - вказали у Міненерго.
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