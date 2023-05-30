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Электроэнергии достаточно, из-за непогоды и вражеских обстрелов есть обесточивания - Минэнерго

Электроэнергии достаточно, из-за непогоды и вражеских обстрелов есть обесточивания - Минэнерго

Киев • УНН

 • 470405 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Произведенной электроэнергии на 30 мая достаточно для покрытия потребностей потребителей, дефицита не наблюдается, из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях, из-за вражеских обстрелов также есть обесточивания по областям, сообщили в Минэнерго в Telegram, пишет УНН.

Детали

Как указали в ведомстве, ночью враг нанес массированный удар БпЛА, в частности по Киевской области - попаданий и повреждений объектов энергетической инфраструктуры не зафиксировано.

В то же время враг продолжает терроризировать прифронтовые и приграничные территории. В результате обстрелов в Донецкой области были обесточены 6 населенных пунктов, без света также осталась часть потребителей в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях, сообщили в министерстве.

Из-за предыдущих обстрелов также остается без света часть потребителей в Запорожской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Как сообщается, есть обесточивание потребителей из-за непогоды. В Запорожской области по этой причине без электроснабжения 12 населенных пунктов, в Днепропетровской - 31.

За сутки удалось вернуть свет для 23,8 тыс. потребителей.

"Ситуация с генерацией и потреблением электроэнергии стабильная и контролируемая. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита в системе не наблюдается", - указали в Минэнерго.

Напомним

Во время ночной атаки российских войск уничтожено в небе над Украиной 29 из 31 запущенного ударного дрона типа Shahed

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