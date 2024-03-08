Ексзаступник голови ОП Кирило Тимошенко став радником міністра оборони Рустема Умєрова - ЗМІ
Київ • УНН
Кирило Тимошенко, колишній заступник голови Офісу президента, почав працювати радником міністра оборони Рустема Умерова, зосередившись на питаннях медіа, комунікацій та координації інформаційної політики Міноборони та Збройних сил під час воєнного стану.
Колишній заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко почав працювати радником міністра оборони Рустема Умєрова. Цю інформацію NV повідомили джерела та офіційно підтвердили в Міністерстві оборони, передає УНН.
За даними видання, колишній заступник Андрія Єрмака, як розповіли виданню три незалежні джерела, уже кілька тижнів працює з міністром.
"Він регулярно приходить до міністерства, фактично вже працює у відомстві, має наради з Умєровим, має там кабінет і заводить у відомство свою команду", — зазначив один з урядових співрозмовників.
У пресслужбі МО на відповідний запит NV повідомили, що Тимошенко з 1 березня 2024 року обіймає посаду штатного радника міністра оборони, — на підставі відповідного наказу про його призначення.
"Основний напрямок діяльності Кирила Тимошенка — медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного в Силах оборони України на час дії воєнного стану", — додали у пресслужбі МО.
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За час роботи в ОП Тимошенко кілька разів потрапляв в епіцентр публічних скандалів. Зокрема, саме він — як джерело — надав кільком ЗМІ "заяву на звільнення" Богдана, хоча це був фейковий документ. Після початку великої війни журналісти виявили, що Тимошенко користувався позашляховиком Chevrolet Tahoe, якій американці передали Україні для вивезення громадян із зони бойових дій, — згодом НАБУ повідомило, що заступник голови ОП робив це на законних підставах.
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У січні 2023 року заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади.