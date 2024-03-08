Экс-замглавы ОП Кирилл Тимошенко стал советником министра обороны Рустема Умерова - СМИ
Киев • УНН
Кирилл Тимошенко, бывший заместитель главы Офиса президента, начал работать советником министра обороны Рустема Умерова, сосредоточившись на вопросах медиа, коммуникаций и координации информационной политики Минобороны и Вооруженных сил во время военного положения.
Бывший заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко начал работать советником министра обороны Рустема Умерова. Эту информацию NV сообщили источники и официально подтвердили в Министерстве обороны, передает УНН.
По данным издания, бывший заместитель Андрея Ермака, как рассказали изданию три независимых источника, уже несколько недель работает с министром.
"Он регулярно приходит в министерство, фактически уже работает в ведомстве, имеет совещания с Умеровым, имеет там кабинет и заводит в ведомство свою команду", - отметил один из правительственных собеседников.
В пресс-службе МО на соответствующий запрос NV сообщили, что Тимошенко с 1 марта 2024 года занимает должность штатного советника министра обороны, - на основании соответствующего приказа о его назначении.
"Основное направление деятельности Кирилла Тимошенко - медиа и коммуникации, координация информационной политики в Министерстве обороны и подчиненных Минобороны структурах, а также построение единой информационной повестки дня в Силах обороны Украины на время действия военного положения", - добавили в пресс-службе МО.
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Добавим
За время работы в ОП Тимошенко несколько раз попадал в эпицентр публичных скандалов. В частности, именно он - как источник - предоставил нескольким СМИ "заявление на увольнение" Богдана, хотя это был фейковый документ. После начала большой войны журналисты обнаружили, что Тимошенко пользовался внедорожником Chevrolet Tahoe, которой американцы передали Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий, - впоследствии НАБУ сообщило, что замглавы ОП делал это на законных основаниях.
Ранее
В январе 2023 года заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности.
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