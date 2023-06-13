Ексзаступник міністра оборони Шаповалов: "Мене судять, не надавши доказів наміру у моїх діях"

«В очах громадськості мене зобразили як найбільшого корупціонера. Правда полягає у тому, що справа, яку мені інкримінують, взагалі не пов’язана ні з корупцією, ні з яйцями, ні з іншими продуктами харчування… Мене підозрюють у нібито перешкоджанні законним діям ЗСУ в особливий період. При цьому Державне бюро розслідувань, яке готувало підозру, не надало жодних доказів наявності такого наміру у моїх діях», - розповів він.

За словами Шаповалова, його підозрюють у тому, що він нібито вплинув на Департамент закупівель Міноборони із метою навмисно закупити засоби індивідуального захисту неналежної якості.

«Постачальники мали сертифікати якості або ж відповідності стандартам, і не просто стандартам, а стандартам НАТО», - пояснив він.

Ексзаступник міністра оборони звернув увагу на те, що після початку вторгнення чисельність Збройних Сил зросла у кілька разів. Саме тому Міноборони почало терміново збирати амуніцію по всьому світу на десятки мільярдів гривень. Та амуніція, яка виявилось не відповідною українським стандартам якості, становила лише невелику частину із закупок, додав Шаповалов.

«Щойно було встановлено, що якась одиниця або партія неякісні, з боку Міністерства оборони почалася претензійна робота: від постачальників та виробників почали вимагати усунути недоліки, замінити товари або повернути гроші. Те, що було визнано неякісним, жодної хвилини не використовувалось армією і не завдало шкоди», - підкреслив він.

Шаповалов зауважив, що ці договори можна врегулювати у законний спосіб, у господарському суді або в міжнародному арбітражі. Відповідно, це господарська діяльність, і відповідальність за неї не кримінальна.

«Але комусь треба було, щоб заступник міністра оборони показово сидів за «кримінал». Справа проти мене абсолютно нікчемна. Наявність в поставках товару, який не відповідав українським стандартам якості, не свідчить про шахрайство чи інший злий умисел», - сказав Шаповалов.

Нагадаємо, раніше захисник Шаповалова адвокат Сергій Мітюрін розповів, що закордонні постачальники на початку війни відмовлялися продавати товари без 100-відсоткової передоплати, бо не вірили, що Україна протримається більше тижня.