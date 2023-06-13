Экс-замминистра обороны Шаповалов: "Меня судят, не предоставив доказательств намерения в моих действиях"

«В глазах общественности меня изобразили как крупнейшего коррупционера. Правда заключается в том, что инкриминируемое мне дело вообще не связано ни с коррупцией, ни с яйцами, ни с другими продуктами питания… Меня подозревают в якобы препятствовании законным действиям ВСУ в особый период. При этом готовившее подозрение Государственное бюро расследований не предоставило никаких доказательств наличия такого намерения в моих действиях», - рассказал он.

По словам Шаповалова, он подозревается в том, что якобы повлиял на Департамент закупок Минобороны с целью намеренно закупить средства индивидуальной защиты ненадлежащего качества.

«Поставщики имели сертификаты качества или соответствия стандартам, и не просто стандартам, а стандартам НАТО», - пояснил он.

Экс-замминистра обороны обратил внимание на то, что после начала вторжения численность Вооруженных Сил выросла в несколько раз. Именно поэтому Минобороны начало срочно собирать амуницию по всему миру на десятки миллиардов гривен. Та амуниция, которая оказалась не соответствующей украинским стандартам качества, составляла лишь небольшую часть закупок, добавил Шаповалов.

«Как только было установлено, что какая-то единица или партия некачественные, со стороны Министерства обороны началась претенциозная работа: от поставщиков и производителей потребовали устранить недостатки, заменить товары или вернуть деньги. То, что было признано некачественным, ни минуты не использовалось армией и не причинило вреда», - подчеркнул он.

Шаповалов отметил, что эти договора можно урегулировать законным способом, в хозяйственном суде или в международном арбитраже. Соответственно, это хозяйственная деятельность, и ответственность за нее не уголовная.

«Но кому-то нужно было, чтобы замминистра обороны показательно сидел за «криминал». Дело против меня совершенно ничтожно. Наличие в поставках товара, не соответствующего украинским стандартам качества, не свидетельствует о мошенничестве или другом злом умысле», - сказал Шаповалов.

Напомним, ранее защитник Шаповалова адвокат Сергей Митюрин рассказал, что зарубежные поставщики в начале войны отказывались продавать товары без 100-процентной предоплаты, потому что не верили, что Украина продержится больше недели.