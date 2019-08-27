Ексспікера часів Януковича запросили на перше засідання Верховної Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Підготовча депутатська група з організації першого засідання нової Ради запросила на урочисте засідання главу Ради VII скликання Володимира Рибака. Про це під час засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України, заявив головуючий засідання, голова партії “Слуга народу” Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
“Ми запрошуємо всіх голів Верховної Ради України, які проживають на території держави. Тому, я думаю, що все-таки всі голови Верховної Ради повинні мати повагу від майбутніх народних депутатів. Це моя особиста позиція”, — сказав керівник підготовчої групи Дмитро Разумков.
Після цього ним було поставлена на голосування пропозиція щодо включення Володимира Рибака в список запрошених на засідання. Більшість членів групи підтримали його.
“Я думаю, що потрібно доручити запросити Рибака Володимира Васильовича”, — сказав Разумков.
У свою чергу, у залі засідання лунала критика у бік головуючого підготовчої групи.
“Можливо, ви не соромтеся, ідіть далі. Запросіть всіх — прем’єр-міністра, там Азіров (екс-прем’єр часів Януковича Микола Азаров — ред) десь завалявся, Янукович”, — сказала Ірина Геращенко.
Нагадаємо, у Раді прийняли рішення по керівних посадах у комітетах.