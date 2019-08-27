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У Раді прийняли рішення по керівних посадах у комітетах

У Раді прийняли рішення по керівних посадах у комітетах

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Сьогодні на засіданні підготовчих депутатських груп у Верховній Раді України прийняли рішення по керівних посадах у 23 комітетах, передає кореспондент УНН.

Так, у комітеті з питань молоді і спорту керівні посади займають наступні народні депутати:

  • Голова комітету — Андрій Кожем’якін, політична партія “Батьківщина”,
  • Перший заступник голови комітету — Павло Біланюк, політична партія “Слуга народу”.
  • Заступники голови комітету — Сергій Костюк, Василій Мокан — політична партія “Слуга народу”,
  • Секретар комітету — Григорій Суркіс, політична партія “Опозиційна платформа за життя”.

У комітеті з питань освіти, науки, інновацій посади займатимуть:

  • Голова комітету — Сергій Бабак, політична партія “Слуга народу”,
  • Перший заступник голови комітету — Олександр Лукашев, політична партія “Опозиційна платформа за життя”,
  • Заступники голови комітету — Сергій Колебошин, політична партія “Слуга народу”,
  • Секретар комітету — Наталія Піпа, політична партія “Голос”.

У комітеті з питань цифрової трансформації керівні посади займуть:

  • Голова комітету — Михайло Крячко, політична партія “Слуга народу”,
  • Перший заступник голови комітету — Кіра Рудик, політична партія “Голос”,
  • Заступники голови комітету — Олександр Фідієнко, Єгор Чернєв — політична партія “Слуга народу”,
  • Секретар комітету — Сергій Ларін, політична партія “Опозиційна платформа за життя”.

У комітет з питань правової політики на керівних посадах працюватимуть:

  • Голова комітету — Ірина Венедиктова, політична партія “Слуга народу”,
  • Перший заступник голови комітету — Василь Німченко, політична партія “Опозиційна платформа за життя”,
  • Заступники голови комітету — Ольга Совгиря, Андрій Костін, Валерій Божик — політична партія “Слуга народу”,
  • Секретар комітету — Олег Макаров, політична партія “Голос”.

У комітет з питань аграрної та земельної політики на керівних посадах працюватимуть:

  • Голова комітету — Микола Сольський, політична партія “Слуга народу”,
  • Перший заступник голови комітету — Олег Мейдич, політична партія “Батьківщина”,
  • Заступники голови комітету — Черняхівський та Халімон — політична партія “Слуга народу” , а також Ігор Колихаєв — само висуванець,
  • Секретар комітету — Іван Чайківський — самовисуванець.

У комітет з питань правоохоронної діяльності керівні посади займуть наступні народні депутати:

  • Голова комітету — Денис Монастирський, політична партія “Слуга народу”,
  • Перший заступник голови комітету — Андрій Осадчук, політична партія “Голос”,
  • Заступники голови комітету — Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Галина Михайлюк, — політична партія “Слуга народу”, Григорій Мамко — політична партія “Опозиційна платформа за життя”,
  • Секретар комітету — Сергій Мінько, самовисуванець.

У комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг призначили наступні позиції:

  • Голова комітету — Андрій Герус. Політична партія “Слуга народу”,
  • Перший заступник голови комітету — Кучеренко, політична партія “Батьківщина”,
  • Заступники голови комітету — Роман Мулик, Олег Семінський — політична партія “Слуга народу”, Юлій Іоффе — політична партія “Опозиційна платформа за життя”
  • Секретар комітету — Юрій Шаповалов, само висуванець.

У комітет з питань транспорту та інфраструктури прийнято наступних народних депутатів:

  • Голова комітету — Володимир Крейденко. політична партія “Слуга народу”,
  • Перший заступник голови комітету — Клименко. політична партія “Голос”,
  • Заступники голови комітету — Ігор Васильєв, Микола Тищенко — політична партія “Слуга народу”,
  • Секретар комітету — Геннадій Вацак, самовисуванець.

У комітет з питань організаційної державної політики місцевого самоврядування регіонального розвитку та містобудування визначено наступних осіб на керівні посади:

  • Голова комітету — Кличко, політична партія “Слуга народу”,
  • Перший заступник голови комітету — Роман Лазинський, політична партія “Голос”,
  • Заступники голови комітету — Аліна Загоруйко, Олександр Качура, Олена Шуляк, — політична партія “Слуга народу”, та Гусь від самовисуванців,
  • Секретар комітету — Дмитро Ісаєнко, політична партія “Опозиційна платформа за життя”.

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У комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування обрано наступних народних депутатів:

  • Голова комітету — Михайло Радуцький, політична партія “Слуга народу”,
  • Перший заступник голови комітету — Валерій Дубіль, політична партія “Батьківщина”,
  • Заступники голови комітету — Артем Дубнов, Оксана Дмитрієва — політична партія “Слуга народу”, Михайло Макаренко — політична партія “Опозиційна платформа за життя”,
  • Секретар комітету — Яна Зінкевич, партія “Європейська Солідарність”.

У комітет з питань екологічної політики та природокористування назначать наступних осіб:

  • Голова комітету — Бондаренко, політична партія “Слуга народу”,
  • Перший заступник голови комітету — Івахів, самовисуванець.
  • Заступники голови комітету — Маріковський, Криворучкіна — політична партія “Слуга народу”
  • Секретар комітету — Олександр Фельдман, політична партія “Опозиційна платформа за життя”.

У комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ призначать наступних осіб:

  • Голова комітету — квота політичної партії “Слуга народу”, додатково проходять консультації,
  • Перший заступник голови комітету — Пузійчук, політична партія “Батьківщина”,
  • Заступники голови комітету — Савченко, Культенко — політична партія “Слуга народу”,
  • Секретар комітету — Михайло Папієв, політична партія “Опозиційна платформа за життя”.

У комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів обрано наступних осіб на керівні посади:

  • Голова комітету — Третьякова, політична партія “Слуга народу”,
  • Перший заступник голови комітету — Лабунська, політична партія “Батьківщина”,
  • Заступники голови комітету — Стернійчук — політична партія “Слуга народу”, Королевська політична партія “Опозиційна платформа за життя”,
  • Секретар комітету — Бабенко, самовисуванець.

Нагадаємо, на засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні була підтримана пропозиція щодо складу комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та комітету з питань інтеграції України в Європейський союз.

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