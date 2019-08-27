У Раді прийняли рішення по керівних посадах комітетів зовнішньої політики та інтеграції України в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. На засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні була підтримана пропозиція щодо складу комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та комітету з питань інтеграції України в Європейський союз, передає кореспондент УНН.
Так, до керівних посад комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва входять такі особи:
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- Голова комітету — Богдан Яременко, політична партія “Слуга народу”,
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- Перший заступник голови комітету — Григорій Немиря, політична партія “Батьківщина”,
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- Заступники голови комітету — Марина Бардіна — політична партія “Слуга народу”, Сергій Льовочкін — політична партія “Опозиційна платформа за життя”,
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- Секретар комітету — Соломія Бобровська, політична партія “Голос”.
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До комітету з питань інтеграції України з Європейським союзом увійшли такі народні депутати:
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- Голова комітету — Іванна Клімпуш-Цинцадзе, політична партія “Європейська солідарність”,
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- Перший заступник голови комітету — Вадим Галайчук, політична партія “Слуга народу”,
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- Заступники голови комітету — Марія Мєзєнцева від політичної партії “Слуга народу” та Олег Волошин — політична партія “Опозиційна платформа за життя”,
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- Секретар комітету — Євген Яковенко, політична партія “Батьківщина”.
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Нагадаємо, на засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні була підтримана пропозиція щодо складу комітету з питань антикорупційної політики.