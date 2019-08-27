Визначено склад керівних посад у комітеті з питань антикорупційної політики
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. На засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні була підтримана пропозиція щодо складу комітету з питань антикорупційної політики, передає кореспондент УНН.
Так, керівні посади в комітеті займуть наступні особи:
— Голова комітету — Анастасія Красносільська, політична партія “Слуга народу”;
— Перший заступник голови комітету — Ярослав Юрчишин, політична партія “Голос”;
— Заступники голови комітету — Галина Янченко, Ясенець — політична партія “Слуга народу”;
— Секретар комітету — Михайло Цимбалюк, політична партія “Батьківщина”.
Нагадаємо, на засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні озвучили пропозицію на голосування щодо складу комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.