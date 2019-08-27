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Визначено склад керівних посад у комітеті з питань антикорупційної політики

Визначено склад керівних посад у комітеті з питань антикорупційної політики

Київ • УНН

 • 20729 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. На засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні була підтримана пропозиція щодо складу комітету з питань антикорупційної політики, передає кореспондент УНН.

Так, керівні посади в комітеті займуть наступні особи:

— Голова комітету — Анастасія Красносільська, політична партія “Слуга народу”;

— Перший заступник голови комітету — Ярослав Юрчишин, політична партія “Голос”;

— Заступники голови комітету — Галина Янченко, Ясенець — політична партія “Слуга народу”;

— Секретар комітету — Михайло Цимбалюк, політична партія “Батьківщина”.

Нагадаємо, на засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні озвучили пропозицію на голосування щодо складу комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Українські Національні Новини

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