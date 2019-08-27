Определен состав руководящих должностей в комитете по вопросам антикоррупционной политики

Так, руководящие должности в комитете займут следующие лица:

— Председатель комитета — Анастасия Красносельская, политическая партия “Слуга народа”;

— Первый заместитель председателя комитета — Ярослав Юрчишин, политическая партия “Голос”;

— Заместители председателя комитета — Галина Янченко, Ясенец — политическая партия “Слуга народа”;

— Секретарь комитета — Михаил Цимбалюк, политическая партия “Батькивщина”.

Напомним, на заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня озвучили предложение на голосование по составу комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.