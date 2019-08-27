У Раді озвучили керівний склад комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. На засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні озвучили пропозицію на голосування щодо складу комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, передає кореспондент УНН.
Так, на керівні посади в комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики озвучили наступних осіб:
— Голова комітету — Олександр Ткаченко, політична партія “Слуга народу”;
— Перший заступник голови комітету — Ірина Констанкевич від самовисуванців;
— Заступники голови комітету — Євгенія Кравчук, Микита Потураєв, Артем Лєрос від політичної партії “Слуга народу”;
— Секретар комітету — Олександр Абдулін від політичної партії “Батьківщина”.
Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради VIII скликання Ірина Геращенко озвучила кількість посад в комітетах від кожної партії.