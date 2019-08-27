В Раде озвучили руководящий состав комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. На заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня озвучили предложение на голосование по составу комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, передает корреспондент УНН.
Так, на руководящие должности в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики озвучили следующие лица:
— Председатель комитета — Александр Ткаченко, политическая партия “Слуга народа”;
— Первый заместитель председателя комитета — Ирина Констанкевич от самовыдвиженцев;
— Заместители председателя комитета — Евгения Кравчук, Никита Потураев, Артем Лерос от политической партии “Слуга народа”;
— Секретарь комитета — Александр Абдулин от политической партии “Батькивщина”.
Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады VIII созыва Ирина Геращенко озвучила количество должностей в комитетах от каждой партии.