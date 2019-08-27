Стало відомо скільки посад отримає кожна з партій в комітетах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради VIII скликання Ірина Геращенко озвучила кількість посад в комітетах від кожної партії. Про це вона повідомила сьогодні під час засідання підготовчих депутатських груп, передає кореспондент УНН.
“Після розподілу керівництва комітетів партія „Опозиційна платформа за життя“ отримає 15 посад, „Батьківщина“ — 14, „Голос“ з 20 депутатів отримає 13 посад , позафракційні — 10 посад, „Європейська солідарність“ — 4 посади”, — сказала Геращенко.
Нагадаємо, партія “Європейська солідарність” одноголосно прийняла рішення висувати на посаду віцеспікера Верховної Ради України Мустафу Джемілєва.