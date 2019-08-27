Стало известно сколько должностей получит каждая из партий в комитетах

“После распределения руководства комитетов партия „Оппозиционная платформа за жизнь“ получит 15 должностей, „Батькивщина“ — 14, „Голос“ из 20 депутатов получит 13 должностей, внефракционных — 10 должностей, „Европейская солидарность“ — 4 должности”, — сказала Геращенко.

Напомним, партия “Европейская солидарность” единогласно принял решение выдвигать на должность вицеспикера Верховной Рады Украины Мустафу Джемилева.