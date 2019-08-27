Партія "ЄС" висуватиме Джемілєва на посаду віцеспікера Ради – Герасимов
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Партія "Європейська солідарність" одноголосно прийняла рішення висувати на посаду віцеспікера Верховної Ради України Мустафу Джемілєва. Про це журналістам повідомив новообраний народний депутат від "Європейської солідарності" Артур Герасимов перед засіданням підготовчої депутатської групи у вівторок, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні відбулося засідання фракцій політичної партії "Європейська солідарність", і одноголосно прийнято рішення на посаду віцеспікера висувати українську легенду Мустафу Джемілєва. Ця позиція була сьогодні доведена до наших колег, ми передали письмово, як і обіцяли, це представлення до керівника підготовчої групи. Сьогодні, я думаю, це рішення може бути прийняте", - сказав Герасимов.
Раніше УНН повідомляв, що партія "Європейська солідарність" планує після засідання фракції письмово подати кандидатуру на посаду віцеспікера Верховної Ради України.
Як повідомляв УНН, за словами лідера "Слуги народу" Дмитра Разумкова, на посаду заступника голови Верховної Ради дев’ятого скликання подано декілька кандидатур.