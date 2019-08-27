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Партія "ЄС" планує подати свою кандидатуру на посаду віцеспікера Ради після засідання фракції

Партія "ЄС" планує подати свою кандидатуру на посаду віцеспікера Ради після засідання фракції

Київ • УНН

 • 7318 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Партія "Європейська солідарність" планує після засідання фракції письмово подати кандидатуру на посаду віцеспікера Верховної Ради України. Про це журналістам у вівторок повідомив новообраний народний депутат від "Європейської солідарності" Артур Герасимов, передає УНН.

"Що стосується фракції політичної партії "Європейська солідарність" політичної сили Петра Порошенка, то сьогодні ми ще раз підтвердили, що будемо обов’язково висувати кандидатуру на посаду віцеспікера. Сьогодні відбудеться засідання фракції, після того ми обов’язково подамо цю кандидатуру письмово на керівництво підготовчої групи", - сказав Герасимов.

Як повідомляв УНН, за словами лідера "Слуги народу" Дмитра Разумкова, на посаду заступника голови Верховної Ради дев’ятого скликання подано декілька кандидатур.

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