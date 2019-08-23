На посаду віцеспікера ВР подано декілька кандидатур - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. На посаду заступника голови Верховної Ради дев’ятого скликання подано декілька кандидатур. Про це заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков журналістам у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
"Пропозиції ще будуть додатково обговорюватися, тому що було подано декілька пропозицій на цю посаду", - сказав Разумков.
Також він заявив, що партія "Батьківщина" відкликала кандидатуру Олени Кондратюк на посаду заступника голови Верховної Ради дев’ятого скликання.
"Дійсно, надійшов лист від політичної партії "Батьківщина". Дану кандидатуру, а саме Кондратюк Олену ми знімаємо з розгляду на посаду заступника голови Верховної Ради IX скликання", - сказав Разумков.
Нагадаємо, експерт назвав головного претендента на посаду Прем'єр-міністра.