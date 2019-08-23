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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 22990 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 55808 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121158 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131734 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122418 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126049 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128673 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152966 просмотра

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На должность вицеспикера ВР подано несколько кандидатур - Разумков

На должность вицеспикера ВР подано несколько кандидатур - Разумков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. На должность заместителя председателя Верховной Рады девятого созыва подано несколько кандидатур. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков журналистам в пятницу, передает корреспондент УНН.

"Предложения еще будут дополнительно обсуждаться, потому что было подано несколько предложений на эту должность", - сказал Разумков.

Также он заявил, что партия "Батькивщина" отозвала кандидатуру Елены Кондратюк на должность заместителя председателя Верховной Рады девятого созыва.

"Действительно, пришло письмо от политической партии "Батькивщина". Данную кандидатуру, а именно Кондратюк Елену мы снимаем с рассмотрения на должность заместителя председателя Верховной Рады IX созыва", - сказал Разумков.

Напомним, эксперт назвал главного претендента на должность Премьер-министра.

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