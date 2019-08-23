На должность вицеспикера ВР подано несколько кандидатур - Разумков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. На должность заместителя председателя Верховной Рады девятого созыва подано несколько кандидатур. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков журналистам в пятницу, передает корреспондент УНН.
"Предложения еще будут дополнительно обсуждаться, потому что было подано несколько предложений на эту должность", - сказал Разумков.
Также он заявил, что партия "Батькивщина" отозвала кандидатуру Елены Кондратюк на должность заместителя председателя Верховной Рады девятого созыва.
"Действительно, пришло письмо от политической партии "Батькивщина". Данную кандидатуру, а именно Кондратюк Елену мы снимаем с рассмотрения на должность заместителя председателя Верховной Рады IX созыва", - сказал Разумков.
Напомним, эксперт назвал главного претендента на должность Премьер-министра.