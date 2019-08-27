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Экс-спикера времен Януковича пригласили на первое заседание Верховной Рады

Экс-спикера времен Януковича пригласили на первое заседание Верховной Рады

Киев  •  УНН

 • 10892 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Подготовительная депутатская группа по организации первого заседания новой Рады пригласила на торжественное заседание главу Совета VII созыва Владимира Рыбака. Об этом во время заседания Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины, заявил главенствующий заседания, председатель партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

“Мы приглашаем всех председателей Верховной Рады Украины, проживающих на территории государства. Поэтому, я думаю, что все-таки все председателя Верховной Рады должны иметь уважение от будущих народных депутатов. Это моя личная позиция”, — сказал руководитель подготовительной группы Дмитрий Разумков.

После этого ним было поставлено на голосование предложение о включении Владимира Рыбака в список приглашенных на заседание. Большинство членов группы поддержали его.

“Я думаю, что нужно поручить пригласить Рыбака Владимира Васильевича”, — сказал Разумков.

В свою очередь, в зале заседания звучала критика в сторону председательствующего подготовительной группы.

“Возможно, вы не стесняйтесь, идите дальше. Пригласите всех — премьер-министра, там Азиров (экс-премьер времен Януковича Николай Азаров — ред) где завалялся, Янукович”, — сказала Ирина Геращенко.

Напомним, в Раде приняли решение по руководящих должностях в комитетах.

Украинские Национальные Новости

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