Ексрегіонал Володимир Продивус через суд хоче визнати своєю власністю акції підприємства, відсутність яких задекларував тричі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Відомий український юрист Ростислав Кравець, аналізуючи практику Верховного Суду, звернув увагу на рішення у справі №902/1076/21, у якій екснардеп відсудив контрольний пакет акцій підприємства, які нібито незаконно вибули з його власності у 2014 році, хоча він, будучи суб'єктом декларування, тричі задекларував відсутність цих цінних паперів у своїй декларації.
Ідеться про ексдепутата від Партії Регіонів Володимира Продивуса. У жовтні 2021 року Володимир Продивус звернувся до Господарського суду Вінницької області з позовом про витребування контрольного пакету акцій ПрАТ "Вінницький Універмаг". Акції цього підприємства згідно з договором купівлі-продажу Володимир Продивус продав ще в 2014 році.
У суді Володимир Продивус заявив, що про продаж акцій, який відбувся у 2014 році, він начебто нічого не знав аж до кінця 2020 року.
Однак чомусь у деклараціях, які він особисто подавав як народний депутат у 2015, 2016 та 2017 роках, ці акції відсутні. Це при всьому тому, що мова йде про контрольний пакет акцій в 51%, а тому без прийняття участі таким акціонером у діяльності підприємства, за шість років воно б просто збанкрутувало. Як повідомляє Ростислав Кравець, незважаючи на це, а також той факт, що строки позовної давності пройшли ще у 2018 році, суд прийняв рішення на користь Продивуса В.С.
Очевидним є те, що екс-нардеп десь зазначив неправдиву інформацію: або тричі в деклараціях у 2015, 2016 та 2017 роках, або ж в суді, коли стверджував, що не знав про відчуження майна. А за рахунок того, що декларації за 2015-2017 роки не були у відкритому доступі, Володимиру Продивусу вдалось приховати інформацію і від Суду. Нагадуємо, що Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації, тож жодної відповідальності екс-нардеп не понесе.
Згідно з даними ресурсу Судова влада України, а також Єдиного державного реєстру судових рішень, на розгляді в Верховному Суді перебуває ще одна подібна справа за номером 902/975/21, слухання у якій призначено на 24.10.2023 року, де Продивус В.С. так само приховав факт декларування продажу акцій вже іншого акціонерного товариства ПрАТ "ВОПАС 10599" аналогічно ще у 2014 році та намагається їх повторно повернути у свою власність.