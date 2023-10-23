Ексрегіонал Володимир Продивус через суд хоче визнати своєю власністю акції підприємства, відсутність яких задекларував тричі

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Відомий український юрист Ростислав Кравець, аналізуючи практику Верховного Суду, звернув увагу на рішення у справі №902/1076/21, у якій екснардеп відсудив контрольний пакет акцій підприємства, які нібито незаконно вибули з його власності у 2014 році, хоча він, будучи суб'єктом декларування, тричі задекларував відсутність цих цінних паперів у своїй декларації.