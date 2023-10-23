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Экс-регионал Владимир Продивус через суд хочет признать своей собственностью акции предприятия, отсутствие которых задекларировал трижды

Киев • УНН

 • 235727 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Известный украинский юрист Ростислав Кравец, анализируя практику Верховного Суда, обратил внимание на решение по делу №902/1076/21, в котором экс-нардеп отсудил контрольный пакет акций предприятия, которые якобы незаконно выбыли из его собственности в 2014 году, хотя он, будучи субъектом декларирования, трижды задекларировал отсутствие этих ценных бумаг в своей декларации.

Экс-регионал Владимир Продивус через суд хочет признать своей собственностью акции предприятия, отсутствие которых задекларировал трижды

Речь идет об экс-депутате от Партии Регионов Владимире Продивусе. В октябре 2021 года Владимир Продивус обратился в Хозяйственный суд Винницкой области с иском об истребовании контрольного пакета акций ЧАО "Винницкий Универмаг". Акции этого предприятия согласно договору купли-продажи Владимир Продивус продал еще в 2014 году.

В суде Владимир Продивус заявил, что о продаже акций, которая состоялась в 2014 году, он якобы ничего не знал вплоть до конца 2020 года.

Однако почему-то в декларациях, которые он лично подавал как народный депутат в 2015, 2016 и 2017 годах, эти акции отсутствуют. Это при всем том, что речь идет о контрольном пакете акций в 51%, а потому без принятия участия таким акционером в деятельности предприятия, за шесть лет оно бы просто обанкротилось. Как сообщает Ростислав Кравец, несмотря на это, а также тот факт, что сроки исковой давности прошли еще в 2018 году, суд принял решение в пользу Продивуса В.С.

Очевидно, что экс-нардеп где-то указал ложную информацию: или трижды в декларациях в 2015, 2016 и 2017 годах, или же в суде, когда утверждал, что не знал об отчуждении имущества. А за счет того, что декларации за 2015-2017 годы не были в открытом доступе, Владимиру Продивусу удалось скрыть информацию и от Суда. Напоминаем, что Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации, поэтому никакой ответственности экс-нардеп не понесет.

Согласно данным ресурса Судебная власть Украины, а также Единого государственного реестра судебных решений, на рассмотрении в Верховном Суде находится еще одно подобное дело под номером 902/975/21, слушание по которому назначено на 24.10.2023 года, где Продивус В.С. так же скрыл факт декларирования продажи акций уже другого акционерного общества ЧАО "ВОПАС 10599" аналогично еще в 2014 году и пытается их повторно вернуть в свою собственность.

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