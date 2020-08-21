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Ексрадника Трампа підозрюють у розкраданні коштів на спорудження стіни з Мексикою

Київ • УНН

 • 20083 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Колишнього радника президента США Дональда Трампа Стіва Беннонта звинувачують в шахрайстві з прихильниками Трампа в ході кампанії по створенню його стіни уздовж кордону між США і Мексикою. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

"Беннон був серед чотирьох осіб, заарештованих в четвер і звинувачених у змові з метою здійснення шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку і змові з метою відмивання грошей в обвинувальному висновку, висунутому федеральною прокуратурою Манхеттена. Прокуратура звинуватила підсудних в обмані сотень тисяч донорів за допомогою краудфандінговой кампанії на суму 25 мільйонів доларів під назвою "Ми будуємо стіну"...Кожному з них загрожує до 40 років в’язниці", — йдеться в повідомленні.

Також прокуратура повідомила, що Беннон отримав понад 1 мільйон доларів з цих грошей через неназвану некомерційну організацію.

Трамп звільнив Беннон в серпні 2017 року.

Окрім того, Беннон є останнім близьким соратником Трампа, якому пред’явлені кримінальні звинувачення, в список якого також входять колишній голова виборчої кампанії Пол Манафорт, давній друг і радник Роджер Стоун, колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн і колишній заступник голови виборчої кампанії Рік Гейтс. Минулого місяця Трамп пом’якшив вирок Стоуна до тюремного ув’язнення, використовуючи свою владу помилування в інтересах політичного союзника.

Нагадаємо, Верховний суд США відхилив позов двох громадських організацій, які домагалися скасування будівництва стіни вздовж кордону з Мексикою, яку обіцяв побудувати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Будівництво стіни фінансується за рахунок 2,5 млрд доларів, виділених Конгресом США Пентагону на інші програми.

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