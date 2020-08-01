Верховний суд США відмовився зупинити будівництво стіни на кордоні з Мексикою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Верховний суд США відхилив позов двох громадських організацій, які домагалися скасування будівництва стіни вздовж кордону з Мексикою, яку обіцяв побудувати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про це пише "Голос Америки", передає УНН.
Суд п'ятьма голосами проти чотирьох відхилив вимогу двох громадських організацій - Sierra Club і Коаліції південних прикордонних міст. Вони вимагали, щоб до закінчення судових розгляди будівництво стіни було призупинено, а справа вважалася спірним. Голосування пройшло за «ідеологічною лінії»: п'ять консерваторів проти чотирьох лібералів, відзначає видання.
У липні минулого року суд схвалив виділення коштів на будівництво стіни, задовольнивши екстрений запит адміністрації Трампа. Після цього адміністрація направляла кошти на будівництво загород, доріг і освітлення вздовж кордону, які вважаються коридорами контрабанди наркотиків, йдеться в судових документах.
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Нині будівництво стіни фінансується за рахунок 2,5 млрд доларів, виділених Конгресом США Пентагону на інші програми.