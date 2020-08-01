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Верховный суд США отказался остановить строительство стены на границе с Мексикой

Верховный суд США отказался остановить строительство стены на границе с Мексикой

Киев  •  УНН

 • 11664 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Верховный суд США отклонил иск двух общественных организаций, которые добивались отмены строительства стены вдоль границы с Мексикой, которую обещал построить президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.

Суд пятью голосами против четырех отклонил требование двух общественных организаций — Sierra Club и Коалиции южных приграничных городов. Они требовали, чтобы до окончания судебных разбирательств строительство стены было приостановлено, а дело считалось спорным. Голосование прошло по “идеологической линии”: пять консерваторов против четырех либералов, отмечает издание.

В июле прошлого года суд одобрил выделение средств на строительство стены, удовлетворив экстренный запрос администрации Трампа. После этого администрация направляла средства на строительство заграждений, дорог и освещения вдоль границы, которые считаются коридорами контрабанды наркотиков, говорится в судебных документах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп раскритиковал часть стены, построенную его сторонниками

Сейчас строительство стены финансируется за счет 2,5 млрд долларов, выделенных Конгрессом США Пентагона на другие программы.

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