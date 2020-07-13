Трамп розкритикував частину стіни, побудовану його прихильниками

Трамп заявив, що вона була побудована “тільки для того, щоб (він) виглядав погано”, хоча стіна з’явилася в результаті багатомісячної кампанії його прихильників.

Група, яка збирала гроші на будівництво стіни, позиціонувала себе як прихильники Трампа під час закриття уряду, яке почалося в грудні 2018 року, тому що Конгрес не виділив затребуваних Трампом коштів на будівництво стіни. В цілому, група “Ми будуємо стіну” зібрала понад 25 мільйонів доларів.

В керівний склад групи увійшов колишній головний стратег Трампа Стів Беннон, а союзник Трампа Кріс Кобах, який зараз домагається висунення його кандидатури в Сенат від Республіканської партії в Канзасі, став її юрисконсультом.

Компанія, що побудувала приватний ділянку стіни в січні, Fisher Industries, після цього уклала контракт з федеральним урядом на будівництво стіни вартістю 1,3 мільярда доларів — найбільший на даний момент.

Йдеться про ділянку стіни протяжністю приблизно 5 кілометрів, яка представляє собою загородження з сталевих стовпів, розташоване лише в 10 метрах від річки Ріо-Гранде, набагато ближче, ніж звичайні прикордонні загородження в Південному Техасі.

Видання ProPublica — Texas Tribune повідомило, що берег річки почав піддаватися ерозії. Федеральний суддя в середу розпорядився, щоб адвокати Fisher Industries і противники приватної стіни узгодили терміни поїздки експертів з метою інспекції обєкта на предмет ерозії.

“Я не погоджувався з тим, щоб ця дуже маленька (крихітна) ділянка стіни в непростому районі будувався приватною організацією, що зібрала гроші через рекламу, — написав Трамп в Твіттері в неділю. — Це було зроблено тільки для того, щоб я виглядав погано, а, можливо, тепер вона навіть не працює. Її потрібно було побудувати так само, як і решту стіну, 500 з гаком миль”.

Глава Fisher Industries Томмі Фішер заявив в неділю, що президента “невірно інформували з цього питання”, зазначивши, що він “цілком поважає” Трампа.

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Фішер визнав наявність ерозії грунту перед стіною, викликаної дощами і течією річки. За його словами, його фахівці планують заповнити провали органічним матеріалом або камінням, якщо ерозія продовжиться, але інші частини стіни залишаються недоторканими.

“Це стіна простоїть 150 років, повірте мені”, — заявив Фішер.