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Трамп розкритикував частину стіни, побудовану його прихильниками

Трамп розкритикував частину стіни, побудовану його прихильниками

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Президент Дональд Трамп в неділю піддав критиці побудовану в приватному порядку стіну на кордоні з Мексикою в Південному Техасі, яка почала піддаватися ерозії через кілька місяців після зведення. Про це повідомляє УНН із посиланням на “Голос Америки”.

Трамп заявив, що вона була побудована “тільки для того, щоб (він) виглядав погано”, хоча стіна з’явилася в результаті багатомісячної кампанії його прихильників.

Група, яка збирала гроші на будівництво стіни, позиціонувала себе як прихильники Трампа під час закриття уряду, яке почалося в грудні 2018 року, тому що Конгрес не виділив затребуваних Трампом коштів на будівництво стіни. В цілому, група “Ми будуємо стіну” зібрала понад 25 мільйонів доларів.

В керівний склад групи увійшов колишній головний стратег Трампа Стів Беннон, а союзник Трампа Кріс Кобах, який зараз домагається висунення його кандидатури в Сенат від Республіканської партії в Канзасі, став її юрисконсультом.

Компанія, що побудувала приватний ділянку стіни в січні, Fisher Industries, після цього уклала контракт з федеральним урядом на будівництво стіни вартістю 1,3 мільярда доларів — найбільший на даний момент.

Йдеться про ділянку стіни протяжністю приблизно 5 кілометрів, яка представляє собою загородження з сталевих стовпів, розташоване лише в 10 метрах від річки Ріо-Гранде, набагато ближче, ніж звичайні прикордонні загородження в Південному Техасі.

Видання ProPublica — Texas Tribune повідомило, що берег річки почав піддаватися ерозії. Федеральний суддя в середу розпорядився, щоб адвокати Fisher Industries і противники приватної стіни узгодили терміни поїздки експертів з метою інспекції обєкта на предмет ерозії.

“Я не погоджувався з тим, щоб ця дуже маленька (крихітна) ділянка стіни в непростому районі будувався приватною організацією, що зібрала гроші через рекламу, — написав Трамп в Твіттері в неділю. — Це було зроблено тільки для того, щоб я виглядав погано, а, можливо, тепер вона навіть не працює. Її потрібно було побудувати так само, як і решту стіну, 500 з гаком миль”.

Глава Fisher Industries Томмі Фішер заявив в неділю, що президента “невірно інформували з цього питання”, зазначивши, що він “цілком поважає” Трампа.

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Фішер визнав наявність ерозії грунту перед стіною, викликаної дощами і течією річки. За його словами, його фахівці планують заповнити провали органічним матеріалом або камінням, якщо ерозія продовжиться, але інші частини стіни залишаються недоторканими.

“Це стіна простоїть 150 років, повірте мені”, — заявив Фішер.

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