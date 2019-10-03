Трамп назвав Україну "красивою стіною" і пояснив, чому все ж розблокував допомогу

“Ми даємо гроші Україні, і це турбує мене з першого дня... Чесно кажучи, Україна — ми хочемо їм допомогти. І мені подобається новий президент... Але у мене були проблеми з двома речами. По-перше, Україна відома — до нього — величезною корупцією. Жахлива. Більше ніж в будь-якій країні світу. Насправді, вони визнані однією з найбільш корумпованих країн у світі. І я не люблю давати гроші корумпованій країні”, — сказав Трамп.

“І насправді Роб Портман підтримав мене, і немає нікого більш почесного, ніж Роб Портман з Огайо. Тому що він подзвонив (і сказав — ред.): “Будь ласка, віддайте гроші”, — додав президент США.

Відзначимо, Роб Портман належав до групи сенаторів, яка звернулася до адміністрації Трампа з проханням виділити 250 мільйонів доларів США у вигляді санкціонованої військової допомоги Україні у вересні.

“Я сказав: „Роб, я ненавиджу бути країною, яка завжди дає гроші, коли Україна допомагає Європі і європейським країнам набагато більше, ніж нам“. Вони як стіна між Росією і Європою. Вони як стіна. Це велика, широка, красива стіна. І він сказав: „Знаєте що? Але це важливо“. І він — насправді, він сказав це. Це була моя єдина причина. Тому що мені не подобається бути країною-невдахою... Але я дав гроші, тому що Роб Портман і інші подзвонили мені і попросили. Але я не хочу бути невдахою. І європейським країнам допомагають набагато більше, ніж нам, і ці країни повинні платити більше, щоб допомогти Україні”, — додав Трамп.

Нагадаємо, після скарги заявника про те, що Трамп попросив Президента України надати йому політичну підтримку, яка могла б допомогти йому переобратися, законодавці розслідують побоювання, що дії Трампа поставили під загрозу національну безпеку і цілісність виборів в США.

У скарзі заявника процитовано телефонний дзвінок, в якому Трамп попросив Президента Володимира Зеленського почати розслідування відносно колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера. Хантер Байден увійшов до ради директорів української газової компанії.

Телефонний дзвінок від 25 липня надійшов незабаром після того, як Сполучені Штати заморозили майже 400 млн доларів США на надання допомоги Україні, викликавши занепокоєння тим, що Трамп використовував гроші платників податків, вже затверджені Конгресом, як важіль для отримання особистої політичної вигоди.