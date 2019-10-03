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Трамп назвал Украину "красивой стеной" и объяснил, почему все же разблокировал помощь

Киев • УНН

 • 17431 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что разблокировал военную помощь Украине по просьбе группы сенаторов, а также подчеркнул, что европейские страны должны помогать Украине больше. Об этом Трамп сказал на пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистьо, передает УНН.

Трамп назвал Украину "красивой стеной" и объяснил, почему все же разблокировал помощь

“Мы даем деньги Украине, и это беспокоит меня с первого дня...Честно говоря, Украина — мы хотим им помочь. И мне нравится новый президент... Но у меня были проблемы с двумя вещами. Во-первых, Украина известна — до него — огромной коррупцией. Чудовищная. Больше чем в любой стране мира. На самом деле, они признаны одной из самых коррумпированных стран в мире. И я не люблю давать деньги коррумпированной стране”, — сказал Трамп.

“И на самом деле Роб Портман поддержал меня, и нет никого более почетного, чем Роб Портман из Огайо. Потому что он позвонил (и сказал — ред.): “Пожалуйста, отдайте деньги”, — добавил президент США.

Отметим, Роб Портман принадлежал к группе сенаторов, которая обратилась в администрацию Трампа с просьбой выделить 250 миллионов долларов США в виде санкционированной военной помощи Украине в сентябре.

“Я сказал: „Роб, я ненавижу быть страной, которая всегда дает деньги, когда Украина помогает Европе и европейским странам гораздо больше, чем нам“. Они как стена между Россией и Европой. Они как стена. Это большая, широкая, красивая стена. И он сказал: „Знаете что? Но это важно“. И он — на самом деле, он сказал это. Это была моя единственная причина. Потому что мне не нравится быть страной-неудачником... Но я дал деньги, потому что Роб Портман и другие позвонили мне и попросили. Но я не хочу быть неудачником. И европейским странам помогают гораздо больше, чем нам, и эти страны должны платить больше, чтобы помочь Украине”, — добавил Трамп.

Напомним, после жалобы заявителя о том, что Трамп попросил Президента Украины предоставить ему политическую поддержку, которая могла бы помочь ему переизбраться, законодатели расследуют опасения, что действия Трампа поставили под угрозу национальную безопасность и целостность выборов в США.

В жалобе заявителя процитирован телефонный звонок, в котором Трамп попросил Президента Владимира Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Хантер Байден вошел в совет директоров украинской газовой компании.

Телефонный звонок от 25 июля поступил вскоре после того, как Соединенные Штаты заморозили почти 400 млн долларов США на оказание помощи Украине, вызвав беспокойство тем, что Трамп использовал деньги налогоплательщиков, уже утверждены Конгрессом, как рычаг для получения личной политической выгоды.

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