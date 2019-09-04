Сенатори закликають Трампа надати Україні обіцяну фінансову допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Група сенаторів від обох партій звернулася до адміністрації Президента США Дональда Трампа з проханням виділити 250 мільйонів доларів США у вигляді санкціонованої військової допомоги Україні, передає УНН з посиланням на The Hill.
Так, сенатори Роб Портман, Джин Шахін, Дік Дурбін, Річард Блюменталь і Рон Джонсон у вівторок написали листа директору Адміністративно-бюджетного управління США Міку Малвані після того, як в ЗМІ з’явилася інформація, що адміністрація відкладає допомогу.
Сенатори в листі наголошують, що ці кошти допоможуть Україні розвинути власний військовий потенціал і зберегти суверенітет перед обличчям російської агресії, пише видання.
“Фактично, Україна продовжує щодня воювати на східному кордоні проти підтримуваних Росією сепаратистів в Донецькій і Луганській областях, і більше 10 тисяч українських солдатів і мирних жителів загинули в цій війні. Допомога в області безпеки, що фінансується США, вже допомогла переламати ситуацію в цьому конфлікті, і необхідно забезпечити захист суверенної території цієї молодої країни в майбутньому”, — написали сенатори.
“Це фінансування має вирішальне значення для довгострокової стабільності України і має постійну підтримку і схвалення Конгресу США, який виділив ці кошти. Ми настійно закликаємо вас доручити Міністерству оборони негайно виділити ці кошти ”, - сказано в листі.
Представник Міністерства оборони заявив The Hill, що США працюють з урядом України і Багатонаціональним об’єднаним координаційним комітетом над оцінкою конкретних потреб збройних сил України.
Як повідомляв УНН, раніше Президент США Дональд Трамп повідомив, що рішення про військову допомогу для України розглядається.