Прихильники Трампа самі будують стіну вздовж кордону з Мексикою

Колишній військовослужбовець Брайан Колфейдж розмістив в соцмережах фотографію будівництва металевого паркану в штаті Нью-Мексико.

За його словами, йому і його прихильникам вдалося зібрати пожертвування на цій проект на суму в 22 мільйонів доларів.

Кампанія зі збору коштів почалася після того, як американський конгрес відмовився виділити фінансування на будівництво стіни. Її зведення було одним з ключових передвиборних обіцянок Дональда Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп оскаржить рішення суду заблокувати 1 млрд на стіну на кордоні з Мексикою

WE MADE HISTORY! The first crowdsource funded international border wall! Paid for with donations from our @gofundme DONATE TODAY! @RyanAFournier @SebGorka @DRUDGE @PeteHegseth @SarahPalinUSA @TeamTrump @DonaldJTrumpJr @JesseBWatters @GOPLeader @TeamCavuto @TwitchyTeam pic.twitter.com/XoNvSagGWQ

— Brian Kolfage (@BrianKolfage) 27 травня 2019 р.

Брайан Колфейдж, що служив в минулому в ВПС США і втратив в бою обидві ноги і одну руку, розмістив в Twitter відразу кілька фотографій і відеозаписів будівництва прикордонної стіни.

Будівництво організовано очолюваної ним благодійною організацією WeBuildtheWall Inc ("Ми побудуємо цю стіну"), яку він заснував в грудні 2018 року, почавши збирати пожертви прихильників.

Глава ради піклувальників WeBuildtheWall Inc - колишній радник президента Трампа Стів Беннон.

В інтерв'ю CNN Беннон сказав, що нова приватна стіна з'єднає два вже існуючих 30-кілометрових відрізка загороджувальних бар'єрів уздовж кордону.

Кріс Кобач, колишній держсекретар штату Канзас, який зараз надає свої адвокатські послуги WeBuildtheWall Inc, сказав CNN, що будівництво цього відрізка приватної стіни обійдеться у вісім мільйонів доларів.

Як повідомляв УНН, Трамп запропонував використовувати парові катапульти на нових авіаносцях ВМС США.