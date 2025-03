Сторонники Трампа сами строят стену вдоль границы с Мексикой

Бывший военнослужащий Брайан Колфейдж разместил в соцсетях фотографию строительства металлического забора в штате Нью-Мексико.

По его словам, ему и его сторонникам удалось собрать пожертвования на этой проект на сумму в 22 миллионов долларов.

Кампания по сбору средств началась после того, как американский конгресс отказался выделить финансирование на строительство стены. Ее возведение было одним из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Брайан Колфейдж, служивший в прошлом в ВВС США и потерял в бою обе ноги и одну руку, разместил в Twitter сразу несколько фотографий и видеозаписей строительства пограничной стены.

Строительство организовано возглавляемой им благотворительной организацией WeBuildtheWall Inc ("Мы построим эту стену"), которую он основал в декабре 2018 года, начав собирать пожертвования сторонников.

Глава совета попечителей WeBuildtheWall Inc - бывший советник президента Трампа Стив Бэннон.

В интервью CNN Бэннон сказал, что новая частная стена соединит два уже существующих 30-километровых отрезка заградительных барьеров вдоль границы.

Крис Кобач, бывший госсекретарь штата Канзас, который сейчас предоставляет свои адвокатские услуги WeBuildtheWall Inc, сказал CNN, что строительство этого отрезка частной стены обойдется в восемь миллионов долларов.

