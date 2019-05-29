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Сторонники Трампа сами строят стену вдоль границы с Мексикой

Сторонники Трампа сами строят стену вдоль границы с Мексикой

Киев  •  УНН

 • 12127 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Группа сторонников Дональда Трампа начала самостоятельно строить обещанную президентом стену вдоль границы с Мексикой, собрав средства с помощью краудфандинговой кампании в интернете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Бывший военнослужащий Брайан Колфейдж разместил в соцсетях фотографию строительства металлического забора в штате Нью-Мексико.

По его словам, ему и его сторонникам удалось собрать пожертвования на этой проект на сумму в 22 миллионов долларов.

Кампания по сбору средств началась после того, как американский конгресс отказался выделить финансирование на строительство стены. Ее возведение было одним из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп обжалует решение суда заблокировать 1 млрд на стену на границе с Мексикой

WE MADE HISTORY! The first crowdsource funded international border wall! Paid for with donations from our @gofundme DONATE TODAY! @RyanAFournier @SebGorka @DRUDGE @PeteHegseth @SarahPalinUSA @TeamTrump @DonaldJTrumpJr @JesseBWatters @GOPLeader @TeamCavuto @TwitchyTeam pic.twitter.com/XoNvSagGWQ

- Brian Kolfage (@BrianKolfage) 27 мая 2019

Брайан Колфейдж, служивший в прошлом в ВВС США и потерял в бою обе ноги и одну руку, разместил в Twitter сразу несколько фотографий и видеозаписей строительства пограничной стены.

Строительство организовано возглавляемой им благотворительной организацией WeBuildtheWall Inc ("Мы построим эту стену"), которую он основал в декабре 2018 года, начав собирать пожертвования сторонников.

Глава совета попечителей WeBuildtheWall Inc - бывший советник президента Трампа Стив Бэннон.

В интервью CNN Бэннон сказал, что новая частная стена соединит два уже существующих 30-километровых отрезка заградительных барьеров вдоль границы.

Крис Кобач, бывший госсекретарь штата Канзас, который сейчас предоставляет свои адвокатские услуги WeBuildtheWall Inc, сказал CNN, что строительство этого отрезка частной стены обойдется в восемь миллионов долларов.

Как сообщал УНН, Трамп предложил использовать паровые катапульты на новых авианосцах ВМС США.

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