Трамп раскритиковал часть стены, построенную его сторонниками

Трамп заявил, что она была построена “только для того, чтобы (он) выглядел плохо”, хотя стена появилась в результате многомесячной кампании его сторонников.

Группа, собирала деньги на строительство стены, позиционировала себя как сторонники Трампа во время закрытия правительства, которое началось в декабре 2018 года, потому что Конгресс не выделил востребованных Трампом средств на строительство стены. В целом, группа “Мы строим стену” собрала более 25 млн долларов.

В руководящий состав группы вошел бывший главный стратег Трампа Стив Бэннон, а союзник Трампа Крис Кобах, который сейчас добивается выдвижения его кандидатуры в Сенат от Республиканской партии в Канзасе, стал ее юрисконсультом.

Компания, построившая частный участок стены в январе, Fisher Industries, после этого заключила контракт с федеральным правительством на строительство стены стоимостью 1,3 миллиарда долларов — самый большой на данный момент.

Речь идет об участке стены протяженностью около 5 километров, которая представляет собой заграждение из стальных столбов, находится всего в 10 метрах от реки Рио-Гранде, гораздо ближе, чем обычные пограничные заграждения в Южном Техасе.

Издание ProPublica — Texas Tribune сообщило, что берег реки начал подвергаться эрозии. Федеральный судья в среду распорядился, чтобы адвокаты Fisher Industries и противники частной стены согласовали сроки поездки экспертов с целью инспекции объекта на предмет эрозии.

“Я не согласен с тем, чтобы этот очень маленький (крошечный) участок стены в непростом районе строился частной организацией, собрала деньги через рекламу, — написал Трамп в Твиттере в воскресенье. — Это было сделано только для того, чтобы я выглядел плохо, а, возможно, теперь она даже не работает. Ее нужно было построить так же, как и остальные стену, 500 с лишним миль”.

Глава Fisher Industries Томми Фишер заявил в воскресенье, что президента “неверно информировали по этому вопросу”, отметив, что он “вполне уважает” Трампа.

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Фишер признал наличие эрозии почвы перед стеной, вызванной дождями и течением реки. По его словам, его специалисты планируют заполнить провалы органическим материалом или камнями, если эрозия продолжится, но другие части стены остаются нетронутыми.

“Это стена простоит 150 лет, поверьте мне”, — заявил Фишер.