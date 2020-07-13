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Трамп раскритиковал часть стены, построенную его сторонниками

Трамп раскритиковал часть стены, построенную его сторонниками

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Дональд Трамп в воскресенье подверг критике построенную в частном порядке стену на границе с Мексикой в Южном Техасе, которая стала подвергаться эрозии через несколько месяцев после возведения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Трамп заявил, что она была построена “только для того, чтобы (он) выглядел плохо”, хотя стена появилась в результате многомесячной кампании его сторонников.

Группа, собирала деньги на строительство стены, позиционировала себя как сторонники Трампа во время закрытия правительства, которое началось в декабре 2018 года, потому что Конгресс не выделил востребованных Трампом средств на строительство стены. В целом, группа “Мы строим стену” собрала более 25 млн долларов.

В руководящий состав группы вошел бывший главный стратег Трампа Стив Бэннон, а союзник Трампа Крис Кобах, который сейчас добивается выдвижения его кандидатуры в Сенат от Республиканской партии в Канзасе, стал ее юрисконсультом.

Компания, построившая частный участок стены в январе, Fisher Industries, после этого заключила контракт с федеральным правительством на строительство стены стоимостью 1,3 миллиарда долларов — самый большой на данный момент.

Речь идет об участке стены протяженностью около 5 километров, которая представляет собой заграждение из стальных столбов, находится всего в 10 метрах от реки Рио-Гранде, гораздо ближе, чем обычные пограничные заграждения в Южном Техасе.

Издание ProPublica — Texas Tribune сообщило, что берег реки начал подвергаться эрозии. Федеральный судья в среду распорядился, чтобы адвокаты Fisher Industries и противники частной стены согласовали сроки поездки экспертов с целью инспекции объекта на предмет эрозии.

“Я не согласен с тем, чтобы этот очень маленький (крошечный) участок стены в непростом районе строился частной организацией, собрала деньги через рекламу, — написал Трамп в Твиттере в воскресенье. — Это было сделано только для того, чтобы я выглядел плохо, а, возможно, теперь она даже не работает. Ее нужно было построить так же, как и остальные стену, 500 с лишним миль”.

Глава Fisher Industries Томми Фишер заявил в воскресенье, что президента “неверно информировали по этому вопросу”, отметив, что он “вполне уважает” Трампа.

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Фишер признал наличие эрозии почвы перед стеной, вызванной дождями и течением реки. По его словам, его специалисты планируют заполнить провалы органическим материалом или камнями, если эрозия продолжится, но другие части стены остаются нетронутыми.

“Это стена простоит 150 лет, поверьте мне”, — заявил Фишер.

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