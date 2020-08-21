Экс-советника Трампа подозревают в хищении средств на сооружение стены с Мексикой
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Беннонта обвиняют в мошенничестве со сторонниками Трампа в ходе кампании по созданию его стены вдоль границы между США и Мексикой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
“Бэннон был среди четырех человек, арестованных в четверг и обвиняемых в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег в обвинительном заключении, выдвинутом федеральной прокуратурой Манхэттена. Прокуратура обвинила подсудимых в обмане сотен тысяч доноров с помощью краудфандинговой кампании на сумму 25 млн долларов под названием „Мы строим стену“ ... Каждому из них грозит до 40 лет тюрьмы”, — говорится в сообщении.
Также прокуратура сообщила, что Бэннон получил более 1 млн долларов из этих денег через неназванную некоммерческую организацию.
Трамп уволил Бэннон в августе 2017 года.
Кроме того, Бэннон является последним близким соратником Трампа, которому предъявлены уголовные обвинения, в список которого также входят бывший глава избирательной кампании Пол Манафорт, давний друг и советник Роджер Стоун, бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн и бывший заместитель председателя избирательной кампании Год Гейтс. В прошлом месяце Трамп смягчил приговор Стоуну до тюремного заключения, используя свою власть помиловании в интересах политического союзника.
Напомним, Верховный суд США отклонил иск двух общественных организаций, которые добивались отмены строительства стены вдоль границы с Мексикой, которую обещал построить президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Строительство стены финансируется за счет 2,5 млрд долларов, выделенных Конгрессом США Пентагона на другие программы.