Експрем'єр Словаччини Фіцо має вчетверте очолити уряд перед самітом ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Президент Словаччини Зузана Чапутова у середу призначить новий уряд на чолі з триразовим лівим прем'єр-міністром Робертом Фіцо, який переміг на виборах 30 вересня, пообіцявши припинити військову допомогу Україні та боротися з нелегальною міграцією, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Шлях до призначення уряду з трипартійної коаліції Фіцо було розчищено після того, як націоналістична партія SNS у вівторок висунула нового кандидата на посаду міністра довкілля після заперечень президента Зузани Чапутової проти їхнього першого кандидата.
Лідер SMER-SSD Фіцо формує уряд за участю SNS та лівоцентристської HLAS, сподіваючись прийти до влади до початку у четвер саміту Європейського Союзу, на порядку денному якого будуть питання України та міграції.
В офісі Чапутової заявили, що тепер вона отримала повний список кандидатур на посади міністрів після внесених змін, що дозволяє призначити уряд у середу, коли відкриється новий парламент.
Фіцо активно виступав за обіцянки припинити військову допомогу Україні, зробити зовнішню політику незалежною від партнерів ЄС та США та посилити захист кордонів від мігрантів, які прагнуть потрапити до Західної Європи, вказує видання.
Як пише видання, його повернення на посаду прем'єр-міністра – посаду, яку він залишив у 2018 році на тлі масових громадських протестів проти корупції після вбивства журналіста – "вплине на деякі аспекти політики Словаччини", хоча один із його партнерів пообіцяв запобігти будь-яким жорстким змінам у зобов'язаннях ЄС та НАТО.
Чапутова відхилила кандидатуру Рудольфа Гуляка, першого кандидата на міністра довкілля від SNS, зіславшись на його заперечення зміни клімату та словесні нападки на активістів екологічних кампаній. "Новим кандидатом є Томаш Тараба, крайній правий політик, який отримав місце в парламенті на виборах 30 вересня за списком SNS", - ідеться у повідомленні.
"Я зроблю все, щоб забезпечити стабільний уряд у наступні чотири роки, - заявив на телевізійній прес-конференції керівник SNS Андрей Данко. - Я вірю, що Роберт Фіцо з радістю зможе вирушити до Брюсселя у четвер".
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У Словаччині лідери трьох партій підписали коаліційну угоду щодо формування уряду.