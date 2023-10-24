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Экс-премьер Словакии Фицо должен в четвертый раз возглавить правительство перед саммитом ЕС

Киев • УНН

 • 128682 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Президент Словакии Зузана Чапутова в среду назначит новое правительство во главе с трехкратным левым премьер-министром Робертом Фицо, который победил на выборах 30 сентября, пообещав прекратить военную помощь Украине и бороться с нелегальной миграцией, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Экс-премьер Словакии Фицо должен в четвертый раз возглавить правительство перед саммитом ЕС

Детали

Путь к назначению правительства из трехпартийной коалиции Фицо был расчищен после того, как националистическая партия SNS во вторник выдвинула нового кандидата на должность министра окружающей среды после возражений президента Зузаны Чапутовой против их первого кандидата.

Лидер SMER-SSD Фицо формирует правительство с участием SNS и левоцентристской HLAS, надеясь прийти к власти до начала в четверг саммита Европейского Союза, на повестке дня которого будут вопросы Украины и миграции.

В офисе Чапутовой заявили, что теперь она получила полный список кандидатур на должности министров после внесенных изменений, что позволяет назначить правительство в среду, когда откроется новый парламент.

Фицо активно выступал за обещания прекратить военную помощь Украине, сделать внешнюю политику независимой от партнеров ЕС и США и усилить защиту границ от мигрантов, стремящихся попасть в Западную Европу, указывает издание.

Как пишет издание, его возвращение на пост премьер-министра – должность, которую он оставил в 2018 году на фоне массовых общественных протестов против коррупции после убийства журналиста – "повлияет на некоторые аспекты политики Словакии", хотя один из его партнеров пообещал предотвратить любые жесткие изменения в обязательствах ЕС и НАТО.

Чапутова отклонила кандидатуру Рудольфа Гуляка, первого кандидата на министра окружающей среды от SNS, сославшись на его отрицание изменения климата и словесные нападки на активистов экологических кампаний. "Новым кандидатом является Томаш Тараба, крайне правый политик, который получил место в парламенте на выборах 30 сентября по списку SNS", - говорится в сообщении.

"Я сделаю все, чтобы обеспечить стабильное правительство в следующие четыре года, - заявил на телевизионной пресс-конференции руководитель SNS Андрей Данко. - Я верю, что Роберт Фицо с радостью сможет отправиться в Брюссель в четверг".

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