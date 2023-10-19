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The Guardian

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У Словаччині Президентка протестує проти кандидатури на пост міністра довкілля Рудольфа Гуляка, адже він заперечує зміни клімату

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Людина, яка заперечує зміни клімату не буде наступним міністром навколишнього середовища Словаччини. Таку заяву зробила президентка Словаччини Зузана Чапутова, щодо кандидатури Рудольфа Гуляка на пост міністра довкілля. Про це пише Politico, передає УНН.

У Словаччині Президентка протестує проти кандидатури на пост міністра довкілля Рудольфа Гуляка, адже він заперечує зміни клімату

Цитата

“Кандидат, який тривалий час не визнає наукового консенсусу щодо зміни клімату і, за його словами, (вважає — ред.), що справжньої кліматичної кризи не існує, не може очолювати та представляти відомство, основним завданням якого, згідно із законом, є захист природи та кліматичної системи Землі”, — написала Чапутова в заяві. 

Деталі

У своїй заяві Президентка Словаччини також попросила Фіцо висунути нового кандидата на пост міністра довкілля.

Однак, Словацька національна партія заявила, що не змінить кандидатуру, і попередила президента не перевищувати своїх повноважень. Про це повідомив речник партії словацькому інформаційному агентству TASR.

Зазначається, що відмова Чапутової затвердити Гуляка може мати наслідки для Фіцо, який хоче затвердити свій уряд і представляти Словаччину на європейському саміті наступного тижня в Брюсселі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Словаччині головою МЗС може стати не фаховий дипломат, який відомий одіозними заявами щодо війни рф проти України

Додатково

Рудольф Гуляк, був обраний на виборах від Словацької національної партії, але не є членом партії. Його висунули висунутий на посаду міністра з охорони довкілля в уряді Роберта Фіцо.

За даними словацьких ЗМІ Гуляк давно заперечує зміни клімату та ділиться в соціальних мережах провокаційними повідомленнями про кліматичних активістів, неурядові організації та ЛГБТК+ спільноту.

Нагадаємо

Фіцо, який у вівторок передав список імен міністрів, і раніше звинувачував Президентку в “затримці призначення нового уряду”.

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