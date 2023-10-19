У Словаччині головою МЗС може стати не фаховий дипломат, який відомий одіозними заявами щодо війни рф проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Міністром закордонних справ Словаччини в уряді антиукраїнського Роберта Фіцо може стати колишній голова Жилінського краю Юрай Бланар, який відзначався одіозними заявами щодо війни рф проти України та не є кадровим дипломатом. Про це пише словацький портал Aktuality, передає УНН.
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“За інформацією нашого добре поінформованого джерела, новим керівником словацької дипломатії має стати віцеголова Smer і колишній мер Жиліни Юрай Бланар, про якого вже давно говорять”, — пише словацьке видання Aktuality.
Деталі
За інформацією видання, Бланара радили на посаду міністра МЗС Словаччини, коли перемовини щодо складу майбутнього уряду лише починалися. На крісло головного дипломата країни також пропонували Марека Ештока, який раніше був послом Словаччини у Франції. Також розглядали Мирослава Лайчака, але останній не прийняв пропозицію Smer.
Якщо Бланара призначать главою дипломатичного відомства, слова Фіцо, який закликав до політичного керівництва департаментом, справдяться. Нагадаємо, минулого тижня глава Smer Роберт Фіцо заявив, що на посаду глави МЗС “потрібна щука, яка, можливо, нетрадиційним способом ганятиметься за старим коропом у ставку словацької дипломатії. Рибнік, який прикидається недоторканним і призначений лише для таких еліт, як Касера, Корчок, Демеш та інші”.
У Словаччині також стурбовані, що Smer збирається порушити правило Міністерства закордонних справ. Дипломатичне відомство вже чверть століття очолюють кадрові дипломати, а нині Фіцо планує взяти на посаду очільника МЗС людину без профільної освіти.
Додатково
Кар’єрні дипломати контролювали Міністерство закордонних справ з 1998 року, коли Зденка Крамплова, політик HZDS, залишила посаду міністра.
Єдиним коротким винятком був період уряду Івети Радічової між 2010 і 2012 роками, коли Мікулаш Дзурінда очолював Департамент дипломатії. Однак голова SDKÚ був прем’єр-міністром протягом восьми років.
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Нагадаємо
Напередодні, лідер партії Smer Роберт Фіцо, який виступає проти продовження військової підтримки України з боку ЄС, не міг знайти кандидата на посаду міністра закордонних і європейських справ, та мав намір сам очолити дипломатичне відомство. Втім йому таки вдалося вмовити на цю посаду Юрая Бланара, який спочатку не хотів прийняти пропозицію.