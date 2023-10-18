У Словаччині в майбутнього прем’єра Фіцо виникла проблема з міністром закордонних справ, тому він вирішив очолити МЗС сам
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Словаччині лідер партії Smer Роберт Фіцо, який виступає проти продовження військової підтримки України з боку ЄС, поки не знайшов кандидата на посаду міністра закордонних і європейських справ. Тому Фіцо тимчасово стане главою дипломатії, а також обійме посаду прем’єр-міністра. Про це пише інформагенство SITA із посиланням на власні джерела, передає УНН.
Цитата
"Партія Смер-СД поки не має кандидата на посаду міністра закордонних та європейських справ. Як повідомили агентству SITA два неназваних незалежних джерела, посаду глави дипломатії Словаччини тимчасово обійме прем'єр-міністр, яким стане Роберт Фіцо", – цитує повідомлення агенції УНН.
Деталі
Партія Smer все ще не назвала імена кандидатів на посади міністрів, хоча її партнери по коаліції партії HLAS і SNS вже це зробили. Він також досі не надав пропозиції щодо голів комітетів і віце-спікера парламенту. Роберт Фіцо вже кілька разів говорив, що опублікує їх тільки тоді, коли вони стануть офіційними. Однак він все одно анонсував переговори про склад уряду з президенткою Зузаною Чапутовою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Словаччині лідери трьох партій підписали коаліційну угоду щодо формування уряду: які наслідки це може мати для України
У рамках коаліційної угоди Smer-SD отримає право призначати прем’єр-міністра та шістьох інших міністрів. Таким чином Фіцо очолить уряд уже вчетверте.