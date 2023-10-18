У Словаччині в майбутнього прем’єра Фіцо виникла проблема з міністром закордонних справ, тому він вирішив очолити МЗС сам

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"Партія Смер-СД поки не має кандидата на посаду міністра закордонних та європейських справ. Як повідомили агентству SITA два неназваних незалежних джерела, посаду глави дипломатії Словаччини тимчасово обійме прем'єр-міністр, яким стане Роберт Фіцо", – цитує повідомлення агенції УНН.

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Партія Smer все ще не назвала імена кандидатів на посади міністрів, хоча її партнери по коаліції партії HLAS і SNS вже це зробили. Він також досі не надав пропозиції щодо голів комітетів і віце-спікера парламенту. Роберт Фіцо вже кілька разів говорив, що опублікує їх тільки тоді, коли вони стануть офіційними. Однак він все одно анонсував переговори про склад уряду з президенткою Зузаною Чапутовою.

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У рамках коаліційної угоди Smer-SD отримає право призначати прем’єр-міністра та шістьох інших міністрів. Таким чином Фіцо очолить уряд уже вчетверте.