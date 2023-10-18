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В Словакии у будущего премьера Фицо возникла проблема с министром иностранных дел, поэтому он решил возглавить МИД сам

Киев • УНН

 • 550774 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Словакии лидер партии Smer Роберт Фицо, выступающий против продолжения военной поддержки Украины со стороны ЕС, пока не нашел кандидата на должность министра иностранных и европейских дел. Поэтому Фицо временно станет главой дипломатии, а также займет должность премьер-министра. Об этом пишет информагенство SITA  ссылаясь на собственные источники, передает УНН. 

В Словакии у будущего премьера Фицо возникла проблема с министром иностранных дел, поэтому он решил возглавить МИД сам

Цитата

"Партия Смер-СД пока не имеет кандидата на должность министра иностранных и европейских дел. Как сообщили агентству SITA два неназванных независимых источника, должность главы дипломатии Словакии временно займет премьер-министр, которым станет Роберт Фицо", – цитирует сообщение агентства УНН.

Детали

Партия Smer все еще не назвала имена кандидатов на должности министров, хотя ее партнеры по коалиции партии HLAS и SNS уже это сделали. Он также до сих пор не предоставил предложения по председателям комитетов и вице-спикеру парламента. Роберт Фицо уже несколько раз говорил, что опубликует их только тогда, когда они станут официальными. Однако он все равно анонсировал переговоры о составе правительства с президентом Зузаной Чапутовой.

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В рамках коалиционного соглашения Smer-SD получит право назначать премьер-министра и шестерых других министров. Таким образом Фицо возглавит правительство уже в четвертый раз.

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