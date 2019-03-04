Експорт чорних металів у січні сягнув майже трирічного максимуму
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Український експорт чорних металів у січні зріс на 13% (рік до року) та сягнув найвищого значення з квітня 2016 року - 2 млн тонн. Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за лютий, передає УНН.
"У січні відновилося зростання експорту продукції металургії (на 7,8% р/р). Фізичні обсяги експорту чорних металів у січні зросли на 13% р/р та сягнули найвищого значення з квітня 2016 року (2 млн т). Зокрема, істотно збільшилися поставки чавуну до США та напівфабрикатів до країн Європи", - повідомили у НБУ.
Загалом, як вказано, зростання експорту товарів у січні прискорилося до 9,1% р/р (з 4,2% р/р у грудні) передусім за рахунок продовольчих товарів (зростання пришвидшилося до 22,9% р/р). На відміну від експорту, обсяги імпорту товарів залишалися майже на торішньому рівні (зросли на 1,2% р/р).
Нагадаємо, Україна частково потрапила під захисні заходи ЄС щодо металопродукції.