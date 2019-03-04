Експорт чорних металів у січні сягнув майже трирічного максимуму

КИЇВ. 4 березня. УНН. Український експорт чорних металів у січні зріс на 13% (рік до року) та сягнув найвищого значення з квітня 2016 року - 2 млн тонн. Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за лютий, передає УНН.