Україна частково потрапила під захисні заходи ЄС щодо металопродукції

"ЄС запроваджує захисні заходи у формі індивідуальних та глобальних тарифних квот для усіх країн. Після вичерпання квоти до імпорту сталевої продукції буде застосовуватись мито у розмірі 25%. Захисні заходи діятимуть три роки, включаючи період дії попередніх заходів. Тобто, остаточні заходи будуть діяти з 2 лютого 2019 року по 30 червня 2021 року", - вказали у МЕРТ.

Як зазначається, під дію захисних заходів підпадає 26 категорій товарів металургійної галузі.

"Товари походженням з України підпадають під тарифні квоти за 14 товарними групами. Мінекономрозвитку домоглося виключення України з-під дії захисних заходів по 12 товарним категоріям", - додали у МЕРТ.

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Україна отримала індивідуальні квоти за 12 категоріями товарів.

"У рамках цих квот Україна поставлятиме продукцію на умовах, які визначені Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Індивідуальні квоти України відповідають історичним обсягам поставок, враховуючи при цьому зростання попиту в країнах ЄС. По 2 товарним категоріям товари з України ввозитимуться до ЄС в рамках глобальної квоти (труби для газопроводів та гарячекатний плоский прокат)", - зазначили у відомстві.

За оцінками Мінекономрозвитку, наразі, враховуючи застосування захисних заходів ЄС у такій формі, за значною кількістю категорій товарів "не очікується значного негативного впливу на обсяги поставок до країн ЄС". "Застосування попередніх заходів (з 19 липня 2018-го по 1 лютого 2019 року) майже не вплинуло на обсяги поставок української продукції на ринок ЄС, українська металургійна продукція продовжувала експортуватись до країн ЄС у традиційних обсягах, при цьому за деякими товарними позиціями було зафіксовано зростання поставок", - зауважили у МЕРТ.

Нагадаємо, у липні 2018 року ЄК ухвалила рішення щодо запровадження попередніх захисних заходів у межах розслідування щодо 28 видів металопродукції, до 23 видів з яких запроваджуються попередні заходи у вигляді тарифної квоти терміном на 200 днів. Тоді лише 11 видів української металопродукції потрапили під дію захисних заходів ЄК.