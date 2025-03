ЄС обмежив імпорт 11 видів металопродукції з України

“Тарифні квоти будуть застосовуватися на основі принципу first come, first served („перший прийшов — перший отримав“), а після того як квота буде вичерпана до наступних поставок застосовуватиметься мито у розмірі 25%”, — йдеться у повідомленні.

Згідно із заявою Європейської комісії, цей захід вводиться у відповідь на сталеві і алюмінієві тарифи США і ставить собі за мету захистити регіональний ринок від напливу сталевої продукції з інших країн, усуненої з ринку США. З-під дії тарифів будуть виключені Норвегія, Ісландія і Ліхтенштейн, які утворюють торгову зону European Economic Area (EEA) з Євросоюзом, а також, згідно з принципами СОТ, країни, що розвиваються, частка яких в обсязі європейського імпорту не перевищує 3%.

У результаті лише 11 видів української металопродукції потрапило під дію захисних заходів Європейської Комісії, а саме:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС ініціював справу в СОТ через тарифи США на сталь і алюміній



Гарячекатані листи та смуги (Hot Rolled Sheets and Strips),



Холоднокатані листи (Cold Rolled Sheets),



Заготівка сталева квадратна (Quarto Plates),



Прутки (Rebars),



Нержавіюча арматура та легкі секції (Stainless Bars and Light Sections),



Катанка з нелегованої та легованої сталі (Non Alloy and Other Alloy Wire Rod),



Кутики та спеціальні профілі (Angles, Shapes and Sections),



Труби для газопроводів (Gas pipes),



Профільні секції (Hollow Sections),



Безшовні нержавіючі труби (Seamless Stainless Tubes and Pipes),



Нелегований дріт (Non Alloy wire).



Як заявляє ЄК, імпорт 12 категорій сталевої продукції з таких країн, як Китай, Росія, Україна і т. д., вже обкладається антидемпінговими та компенсаційними тарифами. У зв’язку з цим Комісія розгляне питання про зниження або припинення дії цих мит, щоб виключити подвійне оподаткування.

“Наразі до української продукції застосовано два антидемпінгових заходи: щодо безшовних труб (мито 12,3%, 25,7% та 13,8% залежно від експортера) та гарячекатаного прокату (мито 60,5 євро за тонну)”, — підкреслюють у МЕРТ.

Розслідування щодо імпорту сталевої продукції в ЄС стартувало 26 березня у відповідь на введення сталевих і алюмінієвих тарифів в США. Воно повинно завершитися орієнтовно в кінці поточного або початку наступного року. Тоді нинішні тимчасові обмеження будуть замінені на постійні.

Нагадаємо, протекціоністські заходи щодо ринку сталі і алюмінію у США набрали чинності з 1 червня.