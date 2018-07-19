ЄС обмежив імпорт 11 видів металопродукції з України

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Європейська комісія ухвалила рішення щодо запровадження попередніх захисних заходів в рамках розслідування щодо 28 видів металопродукції, до 23 видів з яких запроваджуються попередні заходи у вигляді тарифної квоти терміном на 200 днів. Відповідне рішення, оприлюднене на сайті ЄК, набуває чинності 19 липня 2018 року. Про це повідомила прес-служба МЕРТ, передає УНН.

“Тарифні квоти будуть застосовуватися на основі принципу first come, first served („перший прийшов — перший отримав“), а після того як квота буде вичерпана до наступних поставок застосовуватиметься мито у розмірі 25%”, — йдеться у повідомленні.

Згідно із заявою Європейської комісії, цей захід вводиться у відповідь на сталеві і алюмінієві тарифи США і ставить собі за мету захистити регіональний ринок від напливу сталевої продукції з інших країн, усуненої з ринку США. З-під дії тарифів будуть виключені Норвегія, Ісландія і Ліхтенштейн, які утворюють торгову зону European Economic Area (EEA) з Євросоюзом, а також, згідно з принципами СОТ, країни, що розвиваються, частка яких в обсязі європейського імпорту не перевищує 3%.

У результаті лише 11 видів української металопродукції потрапило під дію захисних заходів Європейської Комісії, а саме:

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  • Гарячекатані листи та смуги (Hot Rolled Sheets and Strips),
  • Холоднокатані листи (Cold Rolled Sheets),
  • Заготівка сталева квадратна (Quarto Plates),
  • Прутки (Rebars),
  • Нержавіюча арматура та легкі секції (Stainless Bars and Light Sections),
  • Катанка з нелегованої та легованої сталі (Non Alloy and Other Alloy Wire Rod),
  • Кутики та спеціальні профілі (Angles, Shapes and Sections),
  • Труби для газопроводів (Gas pipes),
  • Профільні секції (Hollow Sections),
  • Безшовні нержавіючі труби (Seamless Stainless Tubes and Pipes),
  • Нелегований дріт (Non Alloy wire).

Як заявляє ЄК, імпорт 12 категорій сталевої продукції з таких країн, як Китай, Росія, Україна і т. д., вже обкладається антидемпінговими та компенсаційними тарифами. У зв’язку з цим Комісія розгляне питання про зниження або припинення дії цих мит, щоб виключити подвійне оподаткування.

“Наразі до української продукції застосовано два антидемпінгових заходи: щодо безшовних труб (мито 12,3%, 25,7% та 13,8% залежно від експортера) та гарячекатаного прокату (мито 60,5 євро за тонну)”, — підкреслюють у МЕРТ.

Розслідування щодо імпорту сталевої продукції в ЄС стартувало 26 березня у відповідь на введення сталевих і алюмінієвих тарифів в США. Воно повинно завершитися орієнтовно в кінці поточного або початку наступного року. Тоді нинішні тимчасові обмеження будуть замінені на постійні.

Нагадаємо, протекціоністські заходи щодо ринку сталі і алюмінію у США набрали чинності з 1 червня.

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