ЕС ограничил импорт 11 видов металлопродукции из Украины

“Тарифные квоты будут применяться на основе принципа first come, first served („первый пришел — первый получил“), а после того как квота будет исчерпана к следующим поставкам будет применяться пошлина в размере 25%”, — говорится в сообщении.

Согласно заявлению Европейской комиссии, эта мера вводится в ответ на стальные и алюминиевые тарифы США и ставит своей целью защитить региональный рынок от наплыва стальной продукции из других стран, устраненной с рынка США. Из-под действия тарифов будут исключены Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, которые образуют торговую зону European Economic Area (EEA) с Евросоюзом, а также в соответствии с принципами ВТО, развивающиеся страны, доля которых в объеме европейского импорта не превышает 3%.

В результате только 11 видов украинской металлопродукции попало под действие защитных мер Европейской Комиссии, а именно:

Горячекатанные листы и полосы (Hot Rolled Sheets and Strips),



Холоднокатанные листы (Cold Rolled Sheets),



Заготовка стальная квадратная (Quarto Plates),



Прутки (Rebars),



Нержавеющая арматура и легкие секции (Stainless Bars and Light Sections),



Катанка из нелегированной и легированной стали (Non Alloy and Other Alloy Wire Rod),



Уголки и специальные профили (Angles, Shapes and Sections),



Трубы для газопроводов (Gas pipes),



Профильные секции (Hollow Sections),



Бесшовные нержавеющие трубы (Seamless Stainless Tubes and Pipes),



Нелегированная проволока (Non Alloy wire).



Как заявляет ЕК, импорт 12 категорий стальной продукции из таких стран, как Китай, Россия, Украина и т. д., уже облагается антидемпинговыми и компенсационными тарифами. В связи с этим Комиссия рассмотрит вопрос о снижении или прекращении действия этих пошлин, чтобы исключить двойное налогообложение.

“Сейчас к украинской продукции применены две антидемпинговых меры: по бесшовным трубам (пошлина 12,3%, 25,7% и 13,8% в зависимости от экспортера) и горячекатанному прокату (пошлина 60,5 евро за тонну)”, — подчеркивают в МЭРТ.

Расследование в отношении импорта стальной продукции в ЕС стартовало 26 марта в ответ на введение стальных и алюминиевых тарифов в США. Оно должно завершиться ориентировочно в конце текущего или начале следующего года. Тогда нынешние временные ограничения будут заменены на постоянные.

Напомним, протекционистские меры в отношении рынка стали и алюминия в США вступили в силу с 1 июня.