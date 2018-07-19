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ЕС ограничил импорт 11 видов металлопродукции из Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Европейская комиссия приняла решение о введении предварительных защитных мер в рамках расследования по 28 видам металлопродукции, к 23 видам из которых вводятся временные меры в виде тарифной квоты сроком на 200 дней. Соответствующее решение, опубликованное на сайте ЕК, вступает в силу 19 июля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба МЭРТ, передает УНН.

“Тарифные квоты будут применяться на основе принципа first come, first served („первый пришел — первый получил“), а после того как квота будет исчерпана к следующим поставкам будет применяться пошлина в размере 25%”, — говорится в сообщении.

Согласно заявлению Европейской комиссии, эта мера вводится в ответ на стальные и алюминиевые тарифы США и ставит своей целью защитить региональный рынок от наплыва стальной продукции из других стран, устраненной с рынка США. Из-под действия тарифов будут исключены Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, которые образуют торговую зону European Economic Area (EEA) с Евросоюзом, а также в соответствии с принципами ВТО, развивающиеся страны, доля которых в объеме европейского импорта не превышает 3%.

В результате только 11 видов украинской металлопродукции попало под действие защитных мер Европейской Комиссии, а именно:

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  • Горячекатанные листы и полосы (Hot Rolled Sheets and Strips),
  • Холоднокатанные листы (Cold Rolled Sheets),
  • Заготовка стальная квадратная (Quarto Plates),
  • Прутки (Rebars),
  • Нержавеющая арматура и легкие секции (Stainless Bars and Light Sections),
  • Катанка из нелегированной и легированной стали (Non Alloy and Other Alloy Wire Rod),
  • Уголки и специальные профили (Angles, Shapes and Sections),
  • Трубы для газопроводов (Gas pipes),
  • Профильные секции (Hollow Sections),
  • Бесшовные нержавеющие трубы (Seamless Stainless Tubes and Pipes),
  • Нелегированная проволока (Non Alloy wire).

Как заявляет ЕК, импорт 12 категорий стальной продукции из таких стран, как Китай, Россия, Украина и т. д., уже облагается антидемпинговыми и компенсационными тарифами. В связи с этим Комиссия рассмотрит вопрос о снижении или прекращении действия этих пошлин, чтобы исключить двойное налогообложение.

“Сейчас к украинской продукции применены две антидемпинговых меры: по бесшовным трубам (пошлина 12,3%, 25,7% и 13,8% в зависимости от экспортера) и горячекатанному прокату (пошлина 60,5 евро за тонну)”, — подчеркивают в МЭРТ.

Расследование в отношении импорта стальной продукции в ЕС стартовало 26 марта в ответ на введение стальных и алюминиевых тарифов в США. Оно должно завершиться ориентировочно в конце текущего или начале следующего года. Тогда нынешние временные ограничения будут заменены на постоянные.

Напомним, протекционистские меры в отношении рынка стали и алюминия в США вступили в силу с 1 июня.

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