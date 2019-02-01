Украина частично попала под защитные меры ЕС по металлопродукции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Еврокомиссия опубликовала сообщение о введении окончательных защитных мер в отношении импорта металлопродукции в ЕС, вступающие в силу 2 февраля 2019 года. Украина будет продолжать поставлять металлопродукцию, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, передает УНН.
"ЕС вводит защитные меры в форме индивидуальных и глобальных тарифных квот для всех стран. После исчерпания квоты на импорт стальной продукции будет применяться пошлина в размере 25%. Защитные меры будут действовать три года, включая период действия предыдущих мероприятий. То есть, окончательные меры будут действовать с 2 февраля 2019 года по 30 июня 2021 года", - указали в МЭРТ.
Как отмечается, под действие защитных мер попадает 26 категорий товаров металлургической отрасли.
"Товары происхождением из Украины подпадают под тарифные квоты по 14 товарным группам. Минэкономразвития добилось исключения Украины из-под действия защитных мер по 12 товарным категориям", - добавили в МЭРТ.
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Украина получила индивидуальные квоты по 12 категориям товаров.
"В рамках этих квот Украина будет поставлять продукцию на условиях, определенных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Индивидуальные квоты Украины соответствуют историческим объемам поставок, учитывая при этом рост спроса в странах ЕС. По 2 товарным категориям товары из Украины будут ввозиться в ЕС в рамках глобальной квоты (трубы для газопроводов и гарячекатный плоский прокат)", - отметили в ведомстве.
По оценкам Минэкономразвития, сейчас, учитывая применение защитных мер ЕС в такой форме, по большим количеством категорий товаров "не ожидается значительного негативного влияния на объемы поставок в страны ЕС". "Применение предварительных мер (с 19 июля 2018-го по 1 февраля 2019-го) почти не повлияло на объемы поставок украинской продукции на рынок ЕС, украинская металлургическая продукция продолжала экспортироваться в страны ЕС в традиционных объемах, при этом по некоторым товарным позициям был зафиксирован рост поставок", - отметили в МЭРТ.
Напомним, в июле 2018 года ЕК приняла решение о введении предварительных защитных мер в рамках расследования по 28 видам металлопродукции, относительно 23 видов из которых вводятся временные меры в виде тарифной квоты сроком на 200 дней. Тогда только 11 видов украинской металлопродукции попали под действие защитных мер ЕК.