Экспорт черных металлов в январе достиг почти трехлетнего максимума
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Украинский экспорт черных металлов в январе вырос на 13% (год к году) и достиг самого высокого значения с апреля 2016 года - 2 млн тонн. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за февраль, передает УНН.
"В январе возобновился рост экспорта продукции металлургии (на 7,8% г/г). Физические объемы экспорта черных металлов в январе выросли на 13% г/г и достигли самого высокого значения с апреля 2016 года (2 млн т). В частности, существенно увеличились поставки чугуна в США и полуфабрикатов в страны Европы", - сообщили в НБУ.
В целом, как указано, рост экспорта товаров в январе ускорился до 9,1% г/г (с 4,2% г/г в декабре) прежде всего за счет продовольственных товаров (рост ускорился до 22,9% г/г). В отличие от экспорта, объемы импорта товаров оставались почти на прошлогоднем уровне (выросли на 1,2% г/г).
Напомним, Украина частично попала под защитные меры ЕС по металлопродукции.