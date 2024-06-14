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Експерти КНДІСЕ: купувати биті авто із США на аукціонах - це завжди ризик

Експерти КНДІСЕ: купувати биті авто із США на аукціонах - це завжди ризик

Київ • УНН

 • 61421 перегляди

Купувати биті авто із США на аукціонах - це завжди ризик, кажуть експерти КНДІСЕ.

Українці, які хочуть зекономити на купівлі битих авто з аукціонів, не завжди задумуються, чи збережені оригінальні номери виробника на агрегатах машини. І таким чином ризикують понести або додаткові фінансові витрати, або й взагалі залишитися без своєї покупки. Якщо у правоохоронних органів виникнуть сумніви у законності походження та ввезення машини, то буде призначена експертиза.

На що передусім звертають увагу експерти і як виявити авто з перебитими номерами агрегатів, розповіли експерти КНДІСЕ в ексклюзивному коментарі УНН.

За словами фахівців, в Україну й досі намагаються завозити авто з перебитими номерами агрегатів. Сплеск відчувався з початку військової агресії росії проти України у 2014 році, коли під офіційними номерами одних автомобілів до материкової частини України з тимчасово окупованої території АР Крим приїхали інші автівки. Тоді цю тенденцію було виявлено та зупинено, однак зловмисники і шахраї постійно вдаються до нових способів.

"Судова трасологічна експертиза має місце у випадках, коли в представників поліції, митних органів чи інших правоохоронних установ виникає підозра щодо первинного ідентифікаційного номера авто. Більш відомий як VIN-код (Vehicle Identification Number), є унікальним кодом, який присвоюється кожному транспортному засобу на заводі-виробнику. Він містить інформацію про виробника, характеристики та рік випуску автомобіля. Експертиза призначається у випадках, коли візуально VIN-код є нечитабельним, значно пошкодженим чи має ознаки того, що його змінювали кустарним методом. Причиною нечитабельності можуть бути і побутові фактори - значний час експлуатації авто, корозія й інші пошкодження", - зазначають експерти.

Уточнюють, що під час досліджень встановлюються факти та способи знищення або змінення рельєфних знаків, досліджуються первісні номери на агрегатах та вирішується низка допоміжних питань. Можливо, були якісь втручання, спроби підробок. Наприклад, один автомобіль з усіма відповідними документами на ходу, а інший, аналогічний з підробним маркуванням, намагаються продати, і подібні випадки.

"Був приклад, коли держслужбовець досить високого рівня вирішив "допомогти" своєму родичеві. Виявилося, що є оригінал автомобіля, і їздить на ньому цей посадовець, а його родич їздить на повністю ідентичній автівці, з абсолютно однаковими за реквізитами в документах номерами та всіма ідентифікаційними ознаками. Звісно, це виявилось", - розповідають фахівці КНДІСЕ.

Окрема історія, за їхніми словами, - це купівля дорогих битих автомобілів на аукціонах, зокрема у США. Спроба зекономити на купівлі такого авто може нести додаткові фінансові ризики для покупця. 

Людина купує авто на аукціоні, орієнтуючись на фотографії та силу пошкоджень. Підраховується вартість на аукціоні, доставка, ремонт та розмитнення, тобто основний показник - фінансовий. А от про ідентифікаційні елементи задумуються далеко не всі: це мало кому цікаво, хоча дуже важливо. Приїжджає машина, ударена в місце номеру – номер розламаний, і це тягне за собою необхідність проведення експертизи й доведення факту ідентичності.

"Зазвичай є номер на металі (один чи два), номер під лобовим склом і декілька йдуть табличок (полімерних наклейок) по машині. Найтяжче змінити номер на металі, тому саме з ним працюють експерти. Перевірити відповідність усього по фото практично неможливо, хіба що людям, які безпосередньо там в США можуть залучатися для цього українським покупцями за додаткову плату, і це фактор ризику.

Що в результаті мають люди? Якщо номер пошкоджений – це встановлюється в рамках експертизи. Потім відповідні фірми з акредитацією наносять номер повторно та видають власнику всю документацію – питання лише в часі та незначних додаткових витратах. Якщо ж номер виявляється підробкою – це глухий кут. Тому щодо придбання авто на аукціонах варто гарно все продумувати і зважувати", - підсумовують експерти.

Поки жінка була за кордоном - шахраї підробили її підпис і продали квартиру: фахівці КНДІСЕ про випадки з практики почеркознавчих експертиз11.04.24, 16:21 • 190056 переглядiв

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