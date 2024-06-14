Эксперты КНИИСЭ: покупать битые авто из США на аукционах - это всегда риск

Украинцы, которые хотят сэкономить на покупке битых авто с аукционов, не всегда задумываются, сохранены ли оригинальные номера производителя на агрегатах машины. И таким образом рискуют понести либо дополнительные финансовые расходы, либо вообще остаться без своей покупки. Если у правоохранительных органов возникнут сомнения в законности происхождения и ввоза машины, то будет назначена экспертиза.

На что в первую очередь обращают внимание эксперты и как выявить авто с перебитыми номерами агрегатов, рассказали эксперты КНИИСЭ в эксклюзивном комментарии УНН.

По словам специалистов, в Украину до сих пор пытаются завозить авто с перебитыми номерами агрегатов. Всплеск ощущался с начала военной агрессии россии против Украины в 2014 году, когда под официальными номерами одних автомобилей на материковую часть Украины с временно оккупированной территории АР Крым приехали другие машины. Тогда эта тенденция была выявлена и остановлена, однако злоумышленники и мошенники постоянно прибегают к новым способам.

"Судебная трасологическая экспертиза имеет место в случаях, когда у представителей полиции, таможенных органов или других правоохранительных учреждений возникает подозрение относительно первичного идентификационного номера авто. Более известный как VIN-код (Vehicle Identification Number), является уникальным кодом, который присваивается каждому транспортному средству на заводе-изготовителе. Он содержит информацию о производителе, характеристиках и годе выпуска автомобиля. Экспертиза назначается в случаях, когда визуально VIN-код является нечитабельным, значительно поврежденным или имеет признаки того, что его меняли кустарным методом. Причиной нечитабельности могут быть и бытовые факторы - значительное время эксплуатации авто, коррозия и другие повреждения", - отмечают эксперты.

Уточняют, что во время исследований устанавливаются факты и способы уничтожения или изменения рельефных знаков, исследуются первоначальные номера на агрегатах и решается ряд вспомогательных вопросов. Возможно, были какие-то вмешательства, попытки подделок. Например, один автомобиль со всеми соответствующими документами на ходу, а другой, аналогичный с поддельной маркировкой, пытаются продать, и подобные случаи.

"Был пример, когда госслужащий достаточно высокого уровня решил "помочь" своему родственнику. Оказалось, что есть оригинал автомобиля, и ездит на нем этот чиновник, а его родственник ездит на полностью идентичной машине, с абсолютно одинаковыми по реквизитам в документах номерами и всеми идентификационными признаками. Конечно, это выявили", - рассказывают специалисты КНИИСЭ.

Отдельная история, по их словам, - это покупка дорогих битых автомобилей на аукционах, в частности в США. Попытка сэкономить на покупке такого авто может нести дополнительные финансовые риски для покупателя.

Человек покупает авто на аукционе, ориентируясь на фотографии и силу повреждений. Подсчитывается стоимость на аукционе, доставка, ремонт и растаможка, то есть основной показатель - финансовый. А вот об идентификационных элементах задумываются далеко не все: это мало кому интересно, хотя очень важно. Приезжает машина, ударенная в место номера, - номер разломан, и это влечет за собой необходимость проведения экспертизы и доказательства факта идентичности.

"Обычно есть номер на металле (один или два), номер под лобовым стеклом и несколько идущих табличек (полимерных наклеек) по машине. Тяжелее всего изменить номер на металле, поэтому именно с ним работают эксперты. Проверить соответствие всего по фото практически невозможно, разве что людям, которые непосредственно там в США могут привлекаться для этого украинским покупателями за дополнительную плату, и это фактор риска.

Что в результате имеют люди? Если номер поврежден - это устанавливается в рамках экспертизы. Затем соответствующие фирмы с аккредитацией наносят номер повторно и выдают владельцу всю документацию - вопрос лишь во времени и незначительных дополнительных затратах. Если же номер оказывается подделкой - это тупик. Поэтому относительно приобретения авто на аукционах стоит хорошо все продумывать и взвешивать", - заключают эксперты.

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